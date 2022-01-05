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Intel представила мобильные процессоры семейства Alder Lake — до 14 ядер и 5 ГГц
12:18 05.01.2022 |
Сегодня на выставке CES 2022 компания Intel анонсировала мобильные процессоры Core 12-го поколения, известные под кодовым именем Alder Lake. Представлены процессоры серии H, ориентированные на производительные ноутбуки. В серию входит восемь процессоров во главе с 14-ядерным Core i9-12900HK.
В основе мобильных процессоров Core 12-го поколения, выпускаемых по технологическому процессу Intel 7, лежит гибридная архитектура, объединяющая в одном чипе производительные и энергоэффективные ядра. Согласно утверждению Intel, преимущество новинок в производительности перед предшественниками достигает 40 %. Старшим процессором среди представленных мобильных новинок стал Core i9-12900HK - его Intel называет наибыстрейшим мобильным процессором современности и наилучшим CPU для игровых ноутбуков.
В серию H входят процессоры с частотами до 5,0 ГГц, имеющие в своём распоряжении до 14 ядер (6 производительных Golden Cove и 8 энергоэффективных Gracemont) и поддерживающие до 20 потоков. В целом различные модели процессоров H-серии могут иметь 4 или 6 производительных ядер и 4 или 8 энергоэффективных ядер. Состав модельного ряда приведён в таблице ниже.
Базовое тепловыделение всех перечисленных процессоров заявлено на уровне 45 Вт, но производители ноутбуков смогут варьировать эту величину в своих дизайнах.
Согласно тестам Intel, флагманский мобильный процессор Core i9-12900HK оказывается быстрее Core i9-11980HK по игровой производительности на довольно весомые 28 % (при использовании в игровом ноутбуке с мобильной графикой GeForce RTX 3080). А его превосходство над Ryzen 9 5900HX - ещё убедительнее.
Помимо этого, Core i9-12900HK может похвастать высоким быстродействием и при работе с цифровым контентом. Например, его преимущество перед Core i9-11980HK в рендеринге достигает 43 %.
Новая мобильная платформа, сопутствующая процессорам Core 12-го поколения, обеспечивает поддержку четырёх типов памяти DDR5/LPDDR5 и DDR4/LPDDR4 с максимальной частотой модулей 4800 МГц. Также платформой поддерживается Wi-Fi 6E и интерфейс Thunderbolt 4 с пропускной способностью до 40 Гбит/с.
Первые ноутбуки, основанные на процессорах Core 12-го поколения H-серии появятся в продаже в феврале 2022 года. Ожидается выход более 100 различных устройств, спроектированных ведущими производителями, включая Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, MSI и Razer.
Intel также сообщила, что позднее в первом квартале на рынке появятся и другие серии мобильных процессоров Core 12-го поколения, предназначенные для тонких и лёгких ноутбуков. Речь идёт про P-серию (с тепловым пакетом 28 Вт) и U-серию (с тепловым пакетом от 9 до 15 Вт). Модельный ряд этих новинок уже известен - старшие модели в серии P, как и Core i9-12900HK, смогут предложить до 14 ядер и 20 потоков вместе с интегрированной графикой Iris Xe. А максимальные модели U-серии получат два производительных и восемь энергоэффективных ядер.
На основе таких энергоэффективных Alder Lake партнёры Intel готовят широкий спектр разнообразных устройств, включая трансформеры, ноутбуки 2-в-1, ноутбуки с гибкими экранами и проч. Устройства будут поставляться как с операционной системой Windows, так и с Chrome OS.
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