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Intel представила 22 процессора Alder Lake для массовых настольных ПК
08:36 05.01.2022 |
На выставке CES 2022 компания Intel объявила о расширении линейки процессоров Core 12-го поколения для настольных систем двадцатью двумя новыми моделями различной производительности - от Intel Core i9 до Pentium и Celeron. Продажи новых моделей начались 4 января.
Все представленные настольные процессоры Alder Lake относятся к числу неоверклокерских массовых моделей и имеют базовое тепловыделение 65 или 35 Вт. Процессоры серии Core i9 получили 8 производительных (Golden Cove) и 8 энергоэффективных (Gracemont) ядер и частоты до 5,1 ГГц; процессоры Core i7 - 8 производительных и 4 энергоэффективных ядра с частотами до 4,9 ГГц; процессоры Core i5 - 6 производительных ядер и частоты до 4,8 ГГц; Core i3 - 4 производительных ядра с частотой до 4,4 ГГц; а Pentium и Celeron - два производительных ядра с частотой до 3,7 ГГц. Полный состав модельного ряда приведён в таблице.
Стоит отметить, что рекомендованные цены представителей поколения Alder Lake стали на 5-10 % выше, чем стоили симметричные модели Rocket Lake.
Вместе с настольными процессорами Core 12-го поколения будут поставляться новые системы охлаждения семейства Intel Laminar: с Core i9 - RH1, с Core i7, Core i5 и Core i3 - RM1, а с Pentium и Celeron - RS1. Все три кулера рассчитаны на 65-Вт процессоры, а RH1 имеет RGB-подсветку и сниженный уровень шума.
Также представлены три новых чипсета для платформы LGA1700: H670, B660 и H610. Все они получили поддержку Wi-Fi 6E, а первые два из них помимо прочего предлагают поддержку линий PCIe 4.0 и разгон оперативной памяти.
Оценивая производительность представленных моделей Alder Lake, Intel говорит о превосходстве Core i5-12600 над Ryzen 7 5700G на 8-30 % в различных офисных приложениях и на 17-31 % - при работе над созданием контента.
А преимущество Core i9-12900 в игровой производительности перед относящимся к прошлому поколению Core i9-11900 оценивается в среднем в 15 %
Продажи массовых настольных моделей Core 12-го поколения и материнских плат на базе чипсетов H670, B660 и H610 стартуют немедленно.
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