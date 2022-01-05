5000 мА·ч, 65 Вт, 50 Мп и Snapdragon 888 за 410 долларов. Представлен Realme GT2

Сегодня в рамках крупного мероприятия по запуску новых продуктов помимо полноценного флагмана GT 2 Pro компания Realme представила более доступный GT 2, сердцем которого стал Qualcomm Snapdragon 888, представленный в 2020 году. Однако отличия между смартфонами заключаются не только в используемой аппаратной платформе.

Базовый Realme GT 2 получил 6,62-дюймовый AMOLED-экран Samsung E4, поддерживающий частоту обновления до 120 Гц. Сенсорный слой обеспечивает частоту опроса до 120 Гц. Панель прикрыта защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5.

Realme GT 2 построен на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 888, который используется в большинстве Android-флагманов 2021 года. Процессор работает в связке с 8 или 12 Гбайт оперативной памяти. Ёмкость накопителя составляет 128 или 256 Гбайт.

Что касается камер, основной модуль сочетает 50-Мп сенсор Sony IMX766, сверхширокоугольную камеру с углом обзора 119 градусов и 2-Мп датчик глубины. Фронтальная камера может похвастаться разрешением 16 Мп.

Realme GT 2 оснащается батареей ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой 65-Вт зарядки. От старшего GT 2 Pro базовая модель переняла такие особенности, как мощную систему охлаждения с алмазным сердечником и огромной испарительной камерой, большой Х-осевой линейный вибромотор и всенаправленный NFC-модуль.

Вместе с «обыкновенным» GT 2 компания Realme представила GT 2 Master Edition, который отличается использованием экологичных материалов в производстве корпуса, как у старшего GT 2 Pro. Смартфон работает под управлением Android 12 с фирменной оболочкой Realme UI 3.0 из коробки.

Стоимость базовой модели Realme GT 2 с 8 Гбайт оперативной памяти и 128-Гбайт накопителем составит $410. Модификация с 8 Гбайт оперативной и 256 Гбайт постоянной памяти обойдётся в $440. Самая продвинутая конфигурация с 12 Гбайт ОЗУ и 256-Гбайт хранилищем оценивается в $485.