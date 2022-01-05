5000 мА·ч, экран Super AMOLED 2K 120 Гц, Snapdragon 8 Gen 1, два раза по 50 Мп и 65 Вт за 615 долларов. Представлен флагманский Realme GT2 Pro

Сегодня на один флагманский смартфон на SoC Snapdragon 8 Gen 1 стало больше: бренд Realme представил Realme GT2 Pro в Китае. Новинка будет конкурировать с Xiaomi 12 Pro и Moto Edge X30 - это пока, а уже завтра выйдет iQOO 9 Pro тоже на базе Snapdragon 8 Gen 1. Концентрация топовых смартфонов на флагманской SoC Qualcomm в Китае все больше.

Realme GT2 Pro получил экран Super AMOLED диагональю 6,7 дюйма разрешением 3216 х 1440 пикселей. Он выполнен по технологии LTPO, кадровая частота регулируется в пределах от 1 до 120 Гц с шагом в 1 Гц. Максимальная яркость - 1400 кд/кв.м, контрастность - 5 000 000:1. Экран отмечен сертификатом DisplayMate A+, а его защиту обеспечивает закаленное стекло Gorilla Glass Victus.

Как известно, Snapdragon 8 Gen 1 получилась довольно горячей платформой, поэтому разработчики снабдили GT2 Pro серьезной системой охлаждения площадью 36761 мм2 (площадь испарительной камеры - 4129 мм2, более чем на 1000 мм2 больше, чем у Xiaomi 12 Pro). По данным разработчиков, такая система позволяет снизить нагрев при пиковых нагрузках на целых 19°C.

Новый флагман Realme получил матричную антенну, которая не только обеспечивает уверенный прием 5G и Wi-Fi, но также увеличивает чувствительность датчика NFC в пять раз. Технология называется NFC 360° и позволяет свободно располагать смартфон возле считывающего устройства в момент оплаты.

Основная камера смартфона представлена тремя модулями. В первом используется 50-мегапиксельный датчик Sony IMX766, дополненный широкоугольным объективом и оптической стабилизацией. Во втором модуле - еще один 50-мегапиксельный сенсор и сверхширокоугольный объектив с углом обзора 150°. На данный момент это модуль с самым большим углом обзора в смартфонах. Третий модуль представляет собой камеру-микроскоп с датчиком разрешением 2 Мп и 40-кратным увеличением. Во врезанной фронтальной камере используется 32-мегапиксельный датчик.

Realme GT2 Pro получил аккумулятор емкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 65 Вт. На полную зарядку аккумулятора уходит 33 минуты. При этом смартфон получился не толстым и довольно легким: толщина составляет 8,18 мм, а масса - 189 граммов.

Предварительные продажи Realme GT2 Pro стартуют сегодня в Китае, цены выглядят следующим образом: 8/128 ГБ - 615 долларов, 8/256 ГБ - 660 долларов, 12/256 ГБ - 710 долларов, 12/512 ГБ - 785 долларов.