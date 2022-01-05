Бенчмарк AnTuTu назвал самые производительные смартфоны декабря 2021 года

Известный китайский бенчмарк AnTuTu опубликовал рейтинг производительности смартфонов по итогам последнего месяца ушедшего года. Лидером с момента релиза в октябре остаётся игровой Xiaomi Black Shark 4S Pro, во многом благодаря флагманскому чипсету Snapdragon 888 Plus и беспрецедентным 16 Гбайт оперативной памяти.

В «Топ-10» флагманов не вошли смартфоны на новейшей платформе Snapdragon 8 Gen 1, по сведениям AnTuTu - «из-за недостаточных данных». Ожидается, что в следующем месяце, когда будет протестировано достаточно устройств на новом чипсете, верхние строчки в рейтинге займут Moto Edge X30 и Xiaomi 12 Pro - продукция Apple не учитывается. Для получения средних значений через бенчмарк должны пройти не менее 1000 устройств одной модели.

Единственный попавший в «десятку» смартфон с гибким дисплеем -Oppo Find N - занял только четвёртое место. Остальные складные гаджеты оказались недостаточно производительными.

Китайская платформа опубликовала и список лучших смартфонов среднего уровня. Здесь конкуренция ещё жёстче, а первую позицию в рейтинге занимает модель Vivo iQOO Z5. Примечательно, что 9 из 10 смартфонов-середнячков оснащаются чипсетами серии Snapdragon 700G.

Пока речь идёт только о «сырых» цифрах в рейтинге - в реальной жизни производительность смартфонов среднего уровня от модели к модели в этом ценовом сегменте отличается довольно мало. Большие изменения ждут рейтинг во второй половине 2022 года, когда производители чипов начнут представлять новые платформы на основе новых CPU.