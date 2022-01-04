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Двухфакторная идентификация больше не самый безопасный способ защиты
09:20 04.01.2022 |
Двухфакторная аутентификация представляет собой систему двух ключей, где один приходит пользователю извне (имеется в виду SMS с кодом, которое приходит вам на телефон), другой же человек запоминает (обычные логин и пароль). Двухфакторная аутентификация считалась одной из самых надежных способов защиты аккаунта.
Новое исследование , проведенное сотрудниками Stony Brook University и Palo Alto Networks показало , что двухфакторная аутентификация больше не считается лучшим методом для защиты аккаунтов в интернете. Программы, которые обходят такой тип авторизации были и раньше, но сейчас они получили широкое распространение и работают гораздо эффективнее.
Кроме того, как отмечают исследователи, ПО для обхода двухфакторной аутентификации постепенно становится более демократичным и доступным для широкого круга киберпреступников.
Сейчас намного проще получить набор для взлома, предлагаемый злоумышленниками. Если раньше для поиска таких инструментов приходилось исследовать даркнет, то теперь они доступны в Интернете. Хакерские комплекты позволяют с минимальными усилиями (или вообще без них) похитить cookie-файлы аутентификации. После этого, сайт будет считать киберпреступника легитимным пользователем и без проблем даст войти под его именем. При этом не потребуется даже обычный пароль.
Дело в том, что cookie-файлы обычно хранят в себе токены авторизации аккаунтов пользователей, чтобы им не пришлось вводить логин на сайте при каждом его открытии.
По словам исследователей, предлагаемые хакерские наборы эффективны на большинстве крупных сайтов и приложений. За время исследования они обнаружили не менее 1200 комплектов .
Отмечается, что хакеры уже несколько лет могут обходить двухфакторную аутентификацию. Однако, с другой стороны, широкое распространение наборов для взлома и более простое их получение, вызывает у исследователей серьезное беспокойство.
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