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Состояние Павла Дурова выросло на $13,8 млрд за 2021 год
11:59 30.12.2021 |
Активы основателя Telegram Павла Дурова выросли в 5,1 раз - до $17,2 млрд, согласно Forbes.
Основной причиной такой динамики журналисты назвали трудности в работе Facebook (Meta) и принадлежащих последней сервисов. Масштабный сбой в октябре привел к росту аудитории Telegram на 70 млн пользователей.
Напомним, в мае 2020 года Дуров сообщил о закрытии проекта Telegram Open Network (TON) из-за судебного конфликта с SEC и запрета на распределение токенов.
В декабре 2021 года он публично поддержал разработчиков Toncoin - одного из проектов на основе кода TON.
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