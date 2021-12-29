Американцы создали солнечную панель-сэндвич для прямой передачи энергии из космоса на земные приёмники

В рамках выполнения контракта компании Northrop Grumman с Пентагоном создана и протестирована первая солнечная панель для прямого преобразования солнечного света в радиочастотный энергетический пучок и беспроводной передачи энергии из космоса на земные приёмники. Опытная панель с высокой эффективностью проявила себя в лабораторных условиях и стала первой в своём роде (площадью около 1 м2). До испытаний в космосе остаётся четыре года.

Компания Northrop Grumman заключила контракт стоимостью свыше $100 млн с Исследовательской лабораторией ВВС США (AFRL) на работы по программе Space Solar Power Incremental Demonstrations and Research (SSPIDR). На днях инженеры Northrop показали в работе прототип составной солнечной панели со встроенными блоками для преобразования солнечной энергии в радиочастотную с фокусированием и ретрансляцией к приёмнику.





Решение вышло компактное и удобное для эксплуатации. Вся система выполнена в виде сэндвич-панели и может разворачиваться в космосе подобно обычным солнечным панелям. На одной стороне панели размещаются высокоэффективные фотодетекторы, а на обратной стороне расположены антенны для передачи радиоэнергетического пучка к земным приёмникам.

Испытания сэндвич-панелей в космосе на низкой околоземной орбите ожидаются в 2025 году при выполнении программы Arachne. На спутник будет установлена солнечная панель из шести сэндвич-плиток для прямой ретрансляции солнечной энергии на Землю. Столь сложная система получения энергии призвана решить проблемы снабжения энергией военных баз в удалённых уголках Земли и на временных рубежах, где создание полноценной энергетической структуры нецелесообразно. В перспективе на этом принципе могут быть построены гигантские орбитальные электростанции для передачи на Землю чистой энергии.