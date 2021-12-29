Xiaomi решила вопрос с датчиком приближения: Xiaomi 12 Pro получил первый встроенный в экран сенсор Goodix

Xiaomi 12 Pro оснащён почти безрамочным дисплеем, который не оставляет места для датчиков на передней панели. Однако компания нашла способ обойти эту проблему, оснастив Xiaomi 12 Pro первым встроенным в дисплей датчиком освещённости Goodix.

Датчик обеспечивает интересную функциональность в Xiaomi 12 Pro, позволяя ему регулировать яркость и интенсивность цвета, определяя цветовую температуру окружающего света. Помимо обычной автоматической регулировки яркости и цвета, датчик также помогает устройству, когда дело доходит до фотографии. Он сводит к минимуму интерференцию света экрана, а также позволяет проводить точное измерение коррелированной цветовой температуры и освещённости. Кроме того, этот же сенсор работает как датчик приближения.

Напомним, последние пару лет Xiaomi критиковали за то, что её смартфоны некорректно работают, когда их подносишь к лицу (экран не всегда отключается).