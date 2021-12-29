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Xiaomi решила вопрос с датчиком приближения: Xiaomi 12 Pro получил первый встроенный в экран сенсор Goodix
11:55 29.12.2021 |
Xiaomi 12 Pro оснащён почти безрамочным дисплеем, который не оставляет места для датчиков на передней панели. Однако компания нашла способ обойти эту проблему, оснастив Xiaomi 12 Pro первым встроенным в дисплей датчиком освещённости Goodix.
Датчик обеспечивает интересную функциональность в Xiaomi 12 Pro, позволяя ему регулировать яркость и интенсивность цвета, определяя цветовую температуру окружающего света. Помимо обычной автоматической регулировки яркости и цвета, датчик также помогает устройству, когда дело доходит до фотографии. Он сводит к минимуму интерференцию света экрана, а также позволяет проводить точное измерение коррелированной цветовой температуры и освещённости. Кроме того, этот же сенсор работает как датчик приближения.
Напомним, последние пару лет Xiaomi критиковали за то, что её смартфоны некорректно работают, когда их подносишь к лицу (экран не всегда отключается).
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