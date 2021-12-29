В Китае создан первый в мире робот-прокурор

Китайские специалисты заявили о создании первого в мире робота-прокурора, использующего технологии искусственного интеллекта (ИИ) для предъявления обвинений в уголовных делах.

Робот-прокурор был создан и протестирован Народной прокуратурой шанхайского района Пудун - крупнейшей и самой загруженной прокуратурой в стране. Как сообщает издание South China Morning Post, на основе словесного описания преступления машина способна предъявлять обвинения с точностью выше 97%.

По словам руководителя проекта, директора лаборатории управления большими данными и знаниями Китайской академии наук профессора Ши Йона, новый инструмент поможет снизить рабочую нагрузку на прокуроров и позволит им сосредоточиться на более сложных задачах.

Китайские прокуроры начали использовать технологии ИИ одними из первых еще в апреле 2016 года. Однако, как отметил Ши, подобные инструменты играют весьма ограниченную роль, поскольку не участвуют в принятии решений при выдвижении обвинений и избрании меры наказания.

Для принятия таких решений машина должна выявлять и удалять любые не имеющие отношения к преступлению материалы дела, но при этом оставлять всю полезную информацию. Ей также пришлось бы переводить сложный и изменчивый человеческий язык в понятный для компьютера математический формат. Китайские интернет-компании разработали собственные мощные инструменты для обработки естественного языка, но они требуют больших вычислительных мощностей, которых у прокуратуры обычно нет.

Разработанный командой Ши робот System 206 способен оценивать значимость доказательств, условия ареста и потенциальную опасность подозреваемого для общества, и все это на обычном персональном компьютере. Обвинение для каждого подозреваемого определяется на базе 1 тыс. характеристик, извлеченных из созданного человеком текстового описания дела.

Для обучения машины использовалось более 17 тыс. уголовных дел за период с 2015-го по 2020 год. В настоящее время она может выдвигать обвинения в восьми наиболее часто совершающихся в Шанхае преступлениях: мошенничестве с кредитными картами, азартных играх, опасном вождении, умышленном причинении вреда здоровью, воспрепятствовании исполнению служебных обязанностей, краже и призывам к беспорядкам.

Ши и его коллеги заявили, что вскоре робот-прокурор станет еще мощнее благодаря обновлениям. Он сможет распознавать менее распространенные преступления и предъявлять одному подозреваемому несколько обвинений.