Финансовые новости
- |
- 29.12.21
- |
- 15:16
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В Китае создан первый в мире робот-прокурор
09:21 29.12.2021 |
Китайские специалисты заявили о создании первого в мире робота-прокурора, использующего технологии искусственного интеллекта (ИИ) для предъявления обвинений в уголовных делах.
Робот-прокурор был создан и протестирован Народной прокуратурой шанхайского района Пудун - крупнейшей и самой загруженной прокуратурой в стране. Как сообщает издание South China Morning Post, на основе словесного описания преступления машина способна предъявлять обвинения с точностью выше 97%.
По словам руководителя проекта, директора лаборатории управления большими данными и знаниями Китайской академии наук профессора Ши Йона, новый инструмент поможет снизить рабочую нагрузку на прокуроров и позволит им сосредоточиться на более сложных задачах.
Китайские прокуроры начали использовать технологии ИИ одними из первых еще в апреле 2016 года. Однако, как отметил Ши, подобные инструменты играют весьма ограниченную роль, поскольку не участвуют в принятии решений при выдвижении обвинений и избрании меры наказания.
Для принятия таких решений машина должна выявлять и удалять любые не имеющие отношения к преступлению материалы дела, но при этом оставлять всю полезную информацию. Ей также пришлось бы переводить сложный и изменчивый человеческий язык в понятный для компьютера математический формат. Китайские интернет-компании разработали собственные мощные инструменты для обработки естественного языка, но они требуют больших вычислительных мощностей, которых у прокуратуры обычно нет.
Разработанный командой Ши робот System 206 способен оценивать значимость доказательств, условия ареста и потенциальную опасность подозреваемого для общества, и все это на обычном персональном компьютере. Обвинение для каждого подозреваемого определяется на базе 1 тыс. характеристик, извлеченных из созданного человеком текстового описания дела.
Для обучения машины использовалось более 17 тыс. уголовных дел за период с 2015-го по 2020 год. В настоящее время она может выдвигать обвинения в восьми наиболее часто совершающихся в Шанхае преступлениях: мошенничестве с кредитными картами, азартных играх, опасном вождении, умышленном причинении вреда здоровью, воспрепятствовании исполнению служебных обязанностей, краже и призывам к беспорядкам.
Ши и его коллеги заявили, что вскоре робот-прокурор станет еще мощнее благодаря обновлениям. Он сможет распознавать менее распространенные преступления и предъявлять одному подозреваемому несколько обвинений.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Киев между Москвой и Вашингтоном. Почему в январе можно ждать большой зрады
|Дело Порошенко: Печерский суд не получал ходатайство о мере пресечения
|Министерство почты и дел: как Зеленский дал МИД власть над всеми и почему это не заработает
|Придется несладко. Как цены на газ бьют по производству и опустошают прилавки
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Почему важно регулярно менять масло в трансмиссии авто?
В РУБРИКЕ
|Модератор TikTok подала в суд на соцсеть за моральную травму от просмотра видео
|Американцы создали солнечную панель-сэндвич для прямой передачи энергии из космоса на земные приёмники
|Xiaomi решила вопрос с датчиком приближения: Xiaomi 12 Pro получил первый встроенный в экран сенсор Goodix
|Китай намерен стать центром глобальной робототехнической индустрии к 2025 году
|В Китае создан первый в мире робот-прокурор
|Представлены флагманы Xiaomi 12 и 12 Pro — Snapdragon 8 Gen 1, 50-Мп камеры с большими пикселями и цена от $580
|Китайские спутники наблюдения за Землёй нового поколения имеют непревзойдённую скорость сканирования
Это интересно
|«Налог на Google». Amazon и eBay повысили тарифы для украинцев
|Китай вывел на орбиту спутник стереоскопической картографии
|Впервые более половины глобального интернет-трафика пришлось всего на шесть компаний
|В Израиле начались клинические испытания четвертой прививки от COVID-19
|Армия США заказала постройку двух подводных беспилотников
|В этом году выручка игровой индустрии достигла 180,3 млрд долларов
|Китайский регулятор нацелился на онлайн-платформы в стремлении «очистить» интернет