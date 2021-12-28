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Представлены флагманы Xiaomi 12 и 12 Pro — Snapdragon 8 Gen 1, 50-Мп камеры с большими пикселями и цена от $580
17:55 28.12.2021 |
Сегодня, после нескольких месяцев слухов и утечек, китайская компания Xiaomi представила новое поколение флагманских смартфонов. В серию пока вошли два устройства: базовый Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro. Оба смартфона могут похвастаться флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, однако в остальном между ними есть целый ряд различий.
Базовый Xiaomi 12 получил самый маленький экран среди всех флагманов китайского техногиганта со времён Mi 8. Дисплей новинки представлен 6,28-дюймовой матрицей AMOLED матрицей производства Samsung с разрешением Full HD+ и частотой обновления до 120 Гц. Под дисплеем расположился дактилоскопический сенсор. Панель прикрыта прочным стеклом Corning Gorilla Glass Victus.
Xiaomi 12 может похвастаться тройной тыльной камерой с главным сенсором Sony IMX 766, который можно найти во многих Android-флагманах 2021 года. 50-Мп датчик обладает размером 1/1,56 дюйма и большими 2-мкм пикселями, а также поддержкой оптической стабилизации изображения. Главный сенсор дополнен 13-Мп сверхширокоугольной камерой и теле-макро модулем с разрешением 5 Мп.
Xiaomi 12 получил 4500-мА·ч батарею с поддержкой быстрой 67-Вт проводной зарядки, 50-Вт беспроводной и 10-Вт реверсивной зарядки. Новинка будет поставляться с предустановленной MIUI 12.5. Xiaomi сообщила, что MIUI 13 станет доступна для свежего флагмана в январе в виде обновления.
Более продвинутый Xiaomi 12 Pro может похвастаться 6,73-дюймовым AMOLED-экраном с технологией LTPO 2.0. Его частота обновления может варьироваться от 1 до 120 Гц в зависимости от выполняемой задачи, что положительно сказывается на автономности. Разрешение экрана составляет 1440p. Как и младшая модель, Xiaomi 12 Pro обладает встроенным под экран дактилоскопическим сенсором и защитным стеклом Gorilla Glass Victus. Стоит также отметить, что обе новинки поддерживают 12-битный цвет и могут обеспечивать яркость до 1500 кд/м².
Основная камера Xiaomi 12 Pro также объединяет три сенсора, однако в роли главного датчика выступает более продвинутый 1/1,28-дюймовый Sony IMX707 с разрешением 50 Мп и огромными 2,44-мкм пикселями. Он дополнен 50-Мп портретной камерой и 50-Мп сверхширокоугольным модулем. Камера поддерживает фирменную технологию CyberFocus, которая обеспечивает моментальную фокусировку, и позволяет фиксировать фокус на лицах или других подвижных объектах.
Xiaomi 12 Pro оборудован 4600-мА·ч батареей, состоящей из двух ячеек, которая поддерживает 120-Вт проводную зарядку. Мощность беспроводной зарядки достигает 50 Вт. Стоит отметить, что за управление питанием отвечает чип собственной разработки Xiaomi Surge P1. Как и базовый Xiaomi 12, продвинутый флагман будет поставляться с предустановленной MIUI 12.5, которая обновится до MIUI 13 в январе.
Xiaomi 12 будет доступен в чёрном синем и розовом цветах. Стоимость базовой версии с 8 Гбайт оперативной и 128 Гбайт постоянной памяти будет стоить $580. Модификация с таким же объёмом ОЗУ, но с 256-Гбайт накопителем обойдётся в $630. За самый продвинутый вариант с 12 Гбайт оперативной памяти и 256-Гбайт накопителем придётся отдать $690.
Цена Xiaomi 12 Pro стартует от $740 за модель с 8 Гбайт ОЗУ и 128-Гбайт накопителем. Версия с расширенным до 256 Гбайт объёмом постоянной памяти обойдётся в $785. Максимальная конфигурация с 12 Гбайт оперативной памяти и накопителем на 256 Гбайт оценивается в $850. Устройство будет доступно в тех же цветах, что и базовая модель. Кроме того, оба смартфона можно будет приобрести в корпусе с отделкой из веганской кожи. Старт продаж смартфонов серии Xiaomi 12 запланирован на январь 2022 года.
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