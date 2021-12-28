Китайские спутники наблюдения за Землёй нового поколения имеют непревзойдённую скорость сканирования

Как сообщают источники, новое поколение китайских спутников наблюдения за Землёй имеет непревзойдённую скорость сканирования и намного превосходит возможности американских спутников WorldView-4 последнего поколения. Спутники Beijing-3 захватывают более широкую полосу наблюдения и делают снимки во время настолько быстрых манёвров, которые ранее были невозможны, что говорит о высочайшей степени стабилизации систем сканирования.

Платформа CAST3000E спутников Beijing-3 позволяет делать снимки поверхности Земли с высоты 500 км в движении с вращением 10 градусов в секунду. Манёвры могут быть настолько разнообразными, что спутник способен за один проход совершить съёмку крайне замысловатой формы. В качестве примера приводится съёмка русла реки Янцзы длиной 6300 км в один пролёт с севера на юг. Обычные спутники наблюдения на такое неспособны, работая лишь с узкой полосой поверхности за один оборот.

Но одной только манёвренностью высокую эффективность наблюдения объяснить нельзя. На борту Beijing-3 находится ИИ, который управляет бортовым оборудованием и выстраивает траекторию наблюдения. Бортовой компьютер способен отслеживать до 500 районов в сутки с посещением каждого до 100 раз за это время. На подобное неспособна ни одна автономная спутниковая платформа наблюдения в мире. Только в составе группы спутников, тогда как один Beijing-3 делает всю работу сам.

В чём Beijing-3 уступает американскому WorldView-4, так это в разрешении. Более чем метровое зеркало WorldView-4 компании Lockheed Martin позволяет делать снимки разрешением 30 см поверхности на пиксель. Разрешение Beijing-3 составляет 50 см на пиксель. Правда, запущенный в 2016 году американский WorldView-4 внезапно перестал выходить на связь в 2019 году, и был признан утерянным. Поэтому у Beijing-3 сегодня нет действующих аналогов. Причём китайцы говорят о более дешёвом решении и более лёгком, что важно с точки зрения вывода нагрузки в космос.





Спутник Beijing-3 может хранить на борту 1 Тбайт данных и передавать информацию на Землю со скоростью 1 Гбайт/с, на что также неспособны конкурирующие спутниковые системы. В целом он до 3 раз быстрее платформы WorldView-4. Залив Сан-Франциско с городом спутник Beijing-3 заснял за 42 секунды, а это 3800 км2.