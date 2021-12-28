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Телескоп «Джеймс Уэбб» успешно развернул антенну для передачи данных на Землю
11:26 28.12.2021 |
Несколько дней назад Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США осуществило запуск в космос инфракрасного телескопа «Джеймс Уэбб» (James Webb Space Telescope). Теперь же стало известно о завершении процесса развёртывания антенны телескопа, которая предназначена для передачи данных наблюдений аппарата на Землю.
«Эта антенна будет использоваться для передачи по меньшей мере 28,6 Гбайт от обсерватории дважды в день. Сейчас команда освободила и протестировала движение антенного узла - весь процесс занял около часа», - говорится в сообщении NASA.
Согласно имеющимся данным, помимо развёртывания и тестирования антенны, диспетчеры NASA, контролирующие полёт телескопа, впервые активировали и проверили датчики температуры и деформации аппарата. С помощью этих датчиков наземная команда в ближайшие дни будет получать информацию о температуре и состоянии корпуса «Джеймса Уэбба». Получение точных показаний температуры и структурных нагрузок является ключевым для инженеров миссии, поскольку впереди один из сложнейших этапов введения телескопа в эксплуатацию, связанный с развёртыванием его огромного солнцезащитного экрана.
Вместе с этим, специалисты NASA провели вторую из трёх корректировок курса полёта телескопа «Джеймс Уэбб». Первая корректировка была осуществлена через несколько часов после запуска телескопа. Для выведения аппарата в космос использовалась ракета-носитель Ariane 5, стартовавшая 25 декабря с площадки космодрома Куру во Французской Гвиане. Впереди у телескопа стоимостью около $10 млрд 29-дневное путешествие, в завершении которого он должен достигнуть цели, находящейся на расстоянии около 1,5 млн км от Земли в точке Лагранжа L₂ системы Солнце-Земля. Именно оттуда космический телескоп будет наблюдать за Вселенной.
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