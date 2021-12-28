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Впервые более половины глобального интернет-трафика пришлось всего на шесть компаний
09:32 28.12.2021 |
Sandvine подготовила аналитический отчёт «О глобальных явлениях в интернете». Переломным моментом компания считает сложившуюся на рынке ситуацию, когда впервые больше половины (56%) глобального интернет-трафика так или иначе замкнулась на шести IT-гигантах: Google, Facebook, Netflix, Amazon, Microsoft и Apple. И тенденция к росту их доли, вероятно, продолжит усиливаться.
Наступление новой эпохи, где для общества буду раскрыты все преимущества 5G, облаков, IoT, ИИ, (AR/VR), цифровых двойников и метавселенных в значительной степени зависит от совместной работы технологических и телекоммуникационных компаний. Однако стремительный рост трафика и разница в бизнес-моделях этих компаний обостряют противоречия между ними, порой переходящие в судебные разбирательства, как это уже случилось с Netflix и провайдером телекоммуникационных услуг (CSP) из Южной Кореи.
По прогнозам Sandvine, CSP будут вынуждены перейти на новые бизнес-модели, позволяющие повысить окупаемость значительных инвестиций в расширение пропускной способности сетей, испытания и ввод в эксплуатацию оборудования 5G, приобретение лицензий, планирование, развёртывание и поддержку всей инфраструктуры на должном уровне. С другой стороны, технологические гиганты сами не только вкладывают немалые деньги в строительство оптоволоконных сетей, но и инвестируют в IoT, 5G и новые технологии связи.
Комиссар Федеральной комиссии по связи (FCC), Брендан Кар (Brendan Carr), считает, что крупные технологические компании должны будут делать выплаты в фонд универсального обслуживания (USF) для содействия всеобщему доступу к телекоммуникационным услугам в США. В настоящее время эта финансовая нагрузка лежит на самих телеком-компаниях.
Также провайдеры могут вернуться к пересмотру концепции сетевого нейтралитета, задействовав возможности дифференцированного подхода в формировании расценок на различные виды трафика для различных потребителей. Хотя в прошлом это и не увенчались успехом.
Как бы то ни было, для успешного развития бизнеса CSP нуждаются в ответах на ключевые вопросы: какие приложения потребляют и генерируют больше всего трафика, как влияют на сеть различные протоколы и шифрование, кто станет «тяжёлыми пользователями» в процессе перехода к 5G и т.д.
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