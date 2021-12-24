В этом году выручка игровой индустрии достигла 180,3 млрд долларов

По данным Newzoo, игровая индустрия отметила еще один год рекордной выручки в 2021 году, достигнув 180,3 млрд долларов. Это означает рост на 1,4% за последний год, чему способствовали меры изоляции, связанные с пандемией.

Ранее специалисты Newzoo прогнозировали, что рынок сократится на 1,1%, до 175,8 млрд долларов. Фактические данные превзошли ожидания аналитиков, в основном благодаря неослабевающим темпам роста мобильного сектора (+ 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Рынки ПК и консолей также показали лучшие результаты, чем ожидалось, и принесли соответственно на 0,8 млрд и 1,2 млрд долларов больше, чем предполагалось ранее.

Облачный сегмент также показал значительный рост в этом году - по сравнению с прошлым годом выручка увеличилась более чем в два раза. Newzoo прогнозирует еще больший рост в ближайшие три года.

Общее количество игроков в этом году достигло 3 миллиарда.

Ожидается, что в 2024 году рынок превысит 218,7 млрд долларов. Из них 116,4 млрд долларов принесет мобильная часть. Облачные игры вырастут до 6,5 млрд долларов, а киберспорт - до 1,6 млрд долларов.