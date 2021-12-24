Финансовые новости
- |
- 24.12.21
- |
- 10:22
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В этом году выручка игровой индустрии достигла 180,3 млрд долларов
09:46 24.12.2021 |
По данным Newzoo, игровая индустрия отметила еще один год рекордной выручки в 2021 году, достигнув 180,3 млрд долларов. Это означает рост на 1,4% за последний год, чему способствовали меры изоляции, связанные с пандемией.
Ранее специалисты Newzoo прогнозировали, что рынок сократится на 1,1%, до 175,8 млрд долларов. Фактические данные превзошли ожидания аналитиков, в основном благодаря неослабевающим темпам роста мобильного сектора (+ 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Рынки ПК и консолей также показали лучшие результаты, чем ожидалось, и принесли соответственно на 0,8 млрд и 1,2 млрд долларов больше, чем предполагалось ранее.
Облачный сегмент также показал значительный рост в этом году - по сравнению с прошлым годом выручка увеличилась более чем в два раза. Newzoo прогнозирует еще больший рост в ближайшие три года.
Общее количество игроков в этом году достигло 3 миллиарда.
Ожидается, что в 2024 году рынок превысит 218,7 млрд долларов. Из них 116,4 млрд долларов принесет мобильная часть. Облачные игры вырастут до 6,5 млрд долларов, а киберспорт - до 1,6 млрд долларов.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Нардепы от ЕС обратились в правоохранительные органы с заявлением о госизмене и финансировании терроризма Зеленским & Co.
|У страха глаза велики. Как «слуги» отдадут полпарламента олигархам и убьют безвиз телевизором
|Адвокат Порошенко вызывает свидетелями по делу Зеленского, Арахамию, Верещук, Гетманцева, Безуглую и Вениславского
|Не говорить Зеленскому «нет»: что требует изменить президент в подходах к внешней политике
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В этом году выручка игровой индустрии достигла 180,3 млрд долларов
|Китайский регулятор нацелился на онлайн-платформы в стремлении «очистить» интернет
|TikTok обогнал Google по популярности в мире - теперь это самый посещаемый сайт
|Учёные выяснили, как легко продлить жизнь литиевых аккумуляторов на 30 %
|В ООН прервали переговоры о регулировании автономного оружия
|Samsung анонсировала игровой стандарт HDR10+ GAMING для дисплеев — HDR с низкой задержкой и переменной частотой
|Зараженных штаммом «омикрон» госпитализируют меньше, чем носителей других типов коронавируса - исследования
Это интересно
|В Японии начались продажи массажера для геймеров
|Первый электрический Hummer поступил в продажу
|17 дюймов, 300 Гц, Intel Core i7-11800H и GeForce RTX 3080 Max-Q. Представлен первый игровой ноутбук LG
|Самый дорогой развод в Британии: принцесса Хайя получит более 730 млн долларов от правителя Дубая
|Внедрение технологий на базе ИИ не влияет на количество рабочих мест
|Суд ЕС разрешил клиентам требовать компенсацию в случае переноса авиарейса более чем на час
|Корабль SpaceX Dragon с тремя тоннами грузов отправился к МКС