TikTok обогнал Google по популярности в мире - теперь это самый посещаемый сайт

Китайская соцсеть TikTok, благодаря которой в последние годы приобрели всемирную известность несколько музыкантов и других персоналий, обогнала по числу пользующихся ей ежемесячно посетителей крупнейший поисковик интернета, подсчитали аналитики из Cloudflare.

Как следует из годового аналитического отчета компании, домен TikTok.com обогнал все сервисы Google - карты, переводчик, фото, книги и новостной агрегатор.

TikTok за в 2021 году очень сильно вырос в популярности - по итогам 2020 года приложение находилось на седьмом месте. Сегодня же десятка самых популярных доменов, по версии Cloudflare, выглядит так:

* TikTok.com

* Google.com

* Facebook.com

* Microsoft.com

* Apple.com

* Amazon.com

* Netflix.com

* YouTube.com

* Twitter.com

* WhatsApp.com

Рост популярности TikTok, принадлежащего пекинской компании ByteDance Ltd. аналитики объясняют успешностью его алгоритма подбора видео под каждого пользователя. За последние годы многие инфлюэнсеры, начинавшие в TikTok, превратились в полноценных знаменитостей, например Эддисон Рэй и Чарли Д'Амелио.

Эддисон Рэй журнал Forbes в 2020 году называл самым высокооплачиваемым инфлюэнсером в TikTok, но заработок ее оценил достаточно скромно - в пять миллионов долларов до налогов. На аккаунт Чарли Д'Амелио подписаны 115,5 миллиона человек.

Всего в мире более миллиарда пользователей TikTok. Лидерство соцсети как самого популярного онлайн-сервиса в мире окончательно утвердилось 10 августа 2021 года, пишут в Cloudflare. TikTok оставался на первом месте большую часть октября и ноября, в том числе на День благодарения в США и в "Черную пятницу".

TikTok позволяет пользователям загружать созданные ими видео продолжительностью от 15 секунд до минуты, используя необычные инструменты редактирования. Огромную популярность в нем имеют видео с танцами.

Приложение собирает огромное количество данных о пользователях - какие видео те смотрят и комментируют, их местоположение, модели мобильных телефонов и даже то, как люди печатают. Но все это не выходит за рамки того, что делают другие соцсети, например, "Фейсбук".