Учёные выяснили, как легко продлить жизнь литиевых аккумуляторов на 30 %

После серии опытов учёные из Стэнфордского университета и Национальной ускорительной лаборатории SLAC Министерства энергетики убедились, что деградация литийсодержащих аккумуляторов может быть поправимой. На практике это будет означать, что литиевые батареи получат расширенный срок службы без потери ёмкости, о чём наверняка мечтает каждый владелец электрокара и не только.

Одной из причин потери ёмкости литиевых аккумуляторов является образование островков неактивного лития в батареях. Ионы лития в составе таких скоплений не достигают электродов батареи как во время заряда, так и во время разряда. Тем самым сгустки лития перестают участвовать в процессе работы аккумулятора, и батарея теряет ёмкость, чем дальше, тем больше.

Учёные предположили, что особые режимы зарядных и разрядных токов могут сдвинуть неактивный литий в сторону одного или другого электрода и снова включить его в рабочий процесс аккумулятора. Чтобы убедиться в такой возможности была создана «прозрачная» батарея и тщательно изучена на предмет перемещения и распределения лития в ходе разных режимов заряда и разряда. Слово «прозрачная» не следует понимать буквально. Сегодня достаточно инструментов для изучения внутренней структуры чего-либо, например, с помощью рентгеновских источников излучения.

Наблюдение за структурой литиевой батареи в режиме реального времени показало, что островки неактивного лития всё-таки смещаются то к одному электроду, то к другому в зависимости от того, идёт заряд или разряд, но перемещение это чрезвычайно мало - речь идёт о нанометрах. Подобное не позволяет ожидать восстановления ёмкости аккумулятора при использовании обычных режимов заряда и разряда. Чтобы вернуть в игру неактивный литий, необходимы «шоковые» токовое режимы.

И действительно, резкий и сильный скачок тока в нагрузке сразу после полного заряда аккумулятора возвращал неактивный литий на анод и сохранял ёмкость батареи (дома такое нельзя повторять ни в коем случае). По оценкам исследователей, правильный подбор режимов заряда может на 30 % увеличить срок службы литиевых аккумуляторов. Для этого достаточно доработать зарядные устройства. Сами батареи переделывать не надо.