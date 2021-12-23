Samsung анонсировала игровой стандарт HDR10+ GAMING для дисплеев — HDR с низкой задержкой и переменной частотой

Компания Samsung анонсировала новый игровой формат отображения контента - HDR10+ GAMING, предусматривающий специальную оптимизацию изображений в телевизорах и мониторах следующих поколений. Формат обеспечивает оптимальную передачу HDR-изображения, поддержку переменной частоты обновления экрана до 120 Гц и малое время задержки сигнала. Подробности будут изложены в докладе компании на выставке CES 2022 в Лос-Анджелесе.

Известно, что стандарт HDR10+ GAMING дебютирует на некоторых новейших телевизорах и мониторах Samsung с разрешением 4К и 8К в следующем году. Новый стандарт поддерживается видеокартами NVIDIA GeForce RTX 30-й, RTX 20-й и GTX 16-й серий - они получат соответствующие драйверы в 2022 году.

Компания HDR10+ Technologies, отвечающая за технологию, предлагает инструменты разработчикам, желающим внедрить новое решение в свои игры для ряда совместимых устройств. Известно, что пользователям не потребуется калибровать телевизоры и мониторы для получения высокого качества HDR. Известно, что HDR10+ GAMING осуществляет автоматическую конфигурацию дисплея, благодаря которой обеспечиваются оптимальная цветопередача, контрастность и яркость в покадровом режиме.

Некоторые игровые студии, включая Saber Interactive и Game Mechanic Studios представят игры с новым стандартом уже на выставке CES 2022. В частности, HDR10+ GAMING поддерживается игрой Happy Trails and the Kidnapped Princess, релиз которой осуществит в следующем году Game Mechanic Studios.

По словам представителя Samsung, новый игровой стандарт HDR10+ GAMING будет принят компанией для телевизоров Neo QLED начиная с Q70 TV и выше, а также игровых мониторов. Поддержку нового формата некоторыми видеокартами GeForce уже подтвердили и в NVIDIA.