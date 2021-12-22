17 дюймов, 300 Гц, Intel Core i7-11800H и GeForce RTX 3080 Max-Q. Представлен первый игровой ноутбук LG

Компания LG Electronics представила сегодня свой первый игровой ноутбук - модель 17G90Q в премиальной линейке UltraGear.

Как отмечает производитель, этот мощный и производительный ноутбук с изящным дизайном, свойственным линейке LG Gram, уже удостоенный награды за инновации CES 2022.

В его основу легли процессором Intel Tiger Lake H 11-го поколения (Core i7-11800H), графика Nvidia GeForce RTX 3080 Max-Q, до 32 ГБ двухканальной оперативной памяти и два SSD объёмом до 1 ТБ. 17-дюймовая панель IPS обладает временем отклика 1 мс и частотой обновления 300 Гц.

Ноутбук в алюминиевом корпусе имеет толщину 21,4 миллиметра и весит почти 2,7 кг. Аккумулятор обладает ёмкостью 93 Вт·ч.

Программное обеспечение LG UltraGear Studio позволяет настраивать игровые опции и отслеживать в режиме реального времени данные о производительности, включая тактовую частоту процессора, TDP и тактовую частоту GPU и скорость обмена данными с памятью. Пользователи могут назначить цвет для каждой клавиши RGB-клавиатуры ноутбука.

Игровой ноутбук LG станет доступен в США и Южной Корее в первом квартале 2022 года, а затем и на других рынках. Цена пока не объявлена.