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Корабль SpaceX Dragon с тремя тоннами грузов отправился к МКС
14:19 21.12.2021 |
Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства США (NASA) сообщает о том, что с площадки Launch Pad 39A, которая расположена на территории космического центра Кеннеди, успешно стартовала ракета-носитель Falcon 9 с грузовым космическим кораблём Dragon компании SpaceX.
Аппарат запущен по программе Международной космической станции (МКС). Стыковка с орбитальным комплексом запланирована на 22 декабря - она будет осуществлена в автоматическом режиме под контролем астронавтов NASA.
Корабль Dragon доставит на МКС более трёх тонн всевозможных грузов. Это, в частности, материалы для различных научных экспериментов, продукты питания, оборудование и пр.
Нужно отметить, что нынешний старт стал 24-м по счёту коммерческим пуском по доставке грузов на орбиту в рамках контракта NASA и компании SpaceX Илона Маска.
После старта первая многоразовая ступень ракеты-носителя совершила посадку на плавучую платформу. Грузовой корабль пробудет в составе орбитального комплекса приблизительно месяц. После этого он вернётся на Землю, приводнившись у берегов Флориды. На борт аппарата будут загружены результаты экспериментов, различные материалы и пр.
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