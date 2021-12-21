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Boeing и Airbus призывают отложить внедрение 5G-сетей C-диапазона в США
08:59 21.12.2021 |
Глава Boeing Дэйв Калхун (Dave Calhoun) и руководитель Airbus Americas Джеффри Ниттель (Jeffrey Knittel) призвали администрацию президента США отложить плановый ввод в эксплуатацию 5G-сервисов C-диапазона, заявив, что это может сказаться на безопасности авиасообщения.
В совместном письме главы крупнейших авиакорпораций попросили министра транспорта Пита Баттигига (Pete Buttigieg) отложить ввод в эксплуатацию 5G-сетей в C-диапазоне с 5 января следующего года операторами AT&T и Verizon.
В письме заявлено, что воздействие волн данного диапазона может «негативно повлиять на возможность безопасной эксплуатации воздушного транспорта» и окажет колоссальное негативное воздействие на авиаиндустрию.
Известно, что Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) уже выражало озабоченность тем, что 5G-связь способна потенциально влиять на чувствительную авиационную электронику вроде радиоальтиметров. Управление готовится предоставить больше данных до 5 января.
В ноябре AT&T и Verizon отложили коммерческий ввод в эксплуатацию сетей, работающих в C-диапазоне до 5 января следующего года и, по имеющимся данным, приняли дополнительные меры, чтобы ограничить взаимодействие с авиаэлектроникой.
Связанные с авиапромышленностью группы уже заявили, что этого недостаточно. В Boeing и Airbus выступили с контрпредложением, согласно которому предполагается ограничить работу станций 5G-связи в окрестностях крупнейших аэропортов страны и других критически важных объектов. Глава United Airlines Скотт Кёрби (Scott Kirby) заявил на прошлой неделе, что FAA запретит использование радиоальтиметров приблизительно в 40 крупнейших аэропортах США.
В свою очередь группа CTIA, представляющая индустрию беспроводной связи, обвинила авиабизнес в паникёрстве и передёргивании фактов.
В понедельник группа Air Line Pilots Association заявила, что авиаотрасль и регуляторы в тупике. «Это большая проблема для пассажиров, грузоотправителей и американской экономики», - сообщают представители ассоциации.
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