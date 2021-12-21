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MediaTek продолжает отрываться от Qualcomm, а Unisoc уже вдвое обходит Samsung. Появилась статистика мобильных SoC
22:56 20.12.2021 |
Аналитики Counterpoint оценили ситуацию на рынке однокристальных систем для смартфонов по итогам третьего квартала.
Уже более года на этом рынке доминирует MediaTek. Причём практически каждый квартал компания продолжает наращивать свою долю. Сейчас она составляет 40%, а у ближайшего конкурента в лице Qualcomm лишь 27%.
Также неплохо выросла Apple, нарастив свою долю с 12% до 15%, а Unisoc и вовсе показала более чем двукратный рост, вплоть до 10%. Samsung, напротив, вдвое снизила свою долю и сейчас занимает лишь 5%, но ранее уже били данные, что в 2022 году компания хочет примерно вдвое увеличить долю своих SoC Exynos в своих же смартфонах.
Ну и замыкает эту группу Huawei Hisilicon, доля которой рухнула более чем в шесть раз, достигнув лишь 2%.
При этом в сегменте SoC с 5G неоспоримым лидером остаётся Qualcomm, занимая тут 62%, тогда как у MediaTek лишь 28%. Samsung удерживает 6%. Apple тут отсутствует, так как источник фактически считает не SoC с модемом, а модемы отдельно. Отсюда и столь высокий показатель у Qualcomm, модемы которой как раз используются во всех новых iPhone.
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