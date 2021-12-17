Смарт-очки Ray-Ban Stories получили поддержку Facebook Messenger

Согласно сообщению, опубликованному в среду генеральным директором Meta Марком Цукербергом (Mark Zuckerberg), умные очки Ray-Ban Stories получили обновление ПО, которое позволяет устройству отправлять, получать и просматривать сообщения в Facebook Messenger. Он заявил, что это лишь малая часть того, что устройство сможет предложить пользователям в будущем.





Цукерберг сообщил, что владельцы Ray-Ban Stories смогут использовать встроенные в очки микрофоны, динамики и голосового помощника, чтобы отправлять и читать сообщения, а также совершать аудиозвонки с помощью Facebook Messenger. Он также пообещал, что в 2022 году для устройства будет выпущен ряд обновлений, которые принесут новые возможности.

Добавление интеграции с Facebook Messenger делает Ray-Ban Stories гораздо более полезным устройством, чем они были на момент запуска. Изначально очки позволяли снимать фото или видео, а также могли работать как беспроводные наушники с голосовым ассистентом.

Помимо интеграции с Messenger, со свежим обновлением ПО очки получат и другие, менее существенные улучшения. Цукерберг сообщил, что теперь пользователи смогут регулировать громкость звука и управлять воспроизведением музыки во встроенных динамиках с помощью голоса, если им по каким-либо причинам не нравится использовать встроенную в дужки очков сенсорную панель.