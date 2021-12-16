Финансовые новости
- |
- 16.12.21
- |
- 20:16
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Британский антимонопольный орган рассматривает покупку Nuance компанией Microsoft
17:50 16.12.2021 |
Подтверждая неофициальную информацию, опубликованную несколько дней назад, британский антимонопольный регулятор заявил, что рассмотрит покупку компанией Microsoft за 16 млрд долларов компании Nuance Communications, занимающейся технологиями искусственного интеллекта и речи.
Управление по конкуренции и рынкам (CMA), которое ужесточает меры регулирования деятельности крупных IT-компанией, заявило, что старается понять, не приведёт ли сделка к снижению конкуренции на рынке Великобритании. По словам CMA, заинтересованные стороны должны прокомментировать сделку до 10 января.
Компания Microsoft объявила о намерении купить Nuance в апреле этого года. Покупка должна увеличить присутствие Microsoft в облачных сервисах для здравоохранения. Сделка уже получила безусловное одобрение регулирующих органов в Соединённых Штатах и Австралии.
На прошлой неделе агентство Reuters сообщило, что Microsoft также рассчитывает на безоговорочное одобрение антимонопольного органа ЕС.
В случае завершения это будет вторая по величине сделка в истории Microsoft. Крупнейшей является покупка LinkedIn за 26,2 млрд долларов в 2016 году.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|«Боевое дежурство». В материалах российского суда признается – на Донбассе есть войска РФ
|Дело на $2 млрд. Зачем Зеленский решил ввязаться в войну с профсоюзами
|Еще один шаг к диктатуре: Продавит ли власть законы о столице и местных администрациях
|Референдум «насчет прекращения войны». Как Зеленский надеется задобрить Путина
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Брюс Спрингстин продал права на всю свою музыку за рекордные 500 млн долларов
|Британский антимонопольный орган рассматривает покупку Nuance компанией Microsoft
|Google и Apple слишком сильно контролируют то, как люди используют свои смартфоны, заявили британские антимонопольщики
|Dimensity 9000 уничтожила Google Tensor, Exynos 2100, Kirin 9000 и Snapdragon 888. Превосходство новой SoC оказалось многократным
|Европарламент поддержал ужесточение законов против американских техногигантов
|Apple выпустила Android-приложение для поиска трекеров AirTag
Это интересно
|Хакеры впервые за три года украли деньги банка с его корсчета в российском ЦБ
|США покроет сеть из полумиллиона зарядок для электрокаров
|Уязвимости в миллиардах модулей Wi-Fi и Bluetooth позволяют красть пароли и данные
|Космические силы США проверяют готовность противостоять атакам на спутники
|В Швейцарии разработали экологичную яхту Aquon One с неограниченным запасом хода
|Intel научит компьютеры заимствовать производительность в метавселенной
|Илон Маск анонсировал проект по превращению атмосферного углекислого газа в ракетное топливо