Британский антимонопольный орган рассматривает покупку Nuance компанией Microsoft

Подтверждая неофициальную информацию, опубликованную несколько дней назад, британский антимонопольный регулятор заявил, что рассмотрит покупку компанией Microsoft за 16 млрд долларов компании Nuance Communications, занимающейся технологиями искусственного интеллекта и речи.

Управление по конкуренции и рынкам (CMA), которое ужесточает меры регулирования деятельности крупных IT-компанией, заявило, что старается понять, не приведёт ли сделка к снижению конкуренции на рынке Великобритании. По словам CMA, заинтересованные стороны должны прокомментировать сделку до 10 января.

Компания Microsoft объявила о намерении купить Nuance в апреле этого года. Покупка должна увеличить присутствие Microsoft в облачных сервисах для здравоохранения. Сделка уже получила безусловное одобрение регулирующих органов в Соединённых Штатах и Австралии.

На прошлой неделе агентство Reuters сообщило, что Microsoft также рассчитывает на безоговорочное одобрение антимонопольного органа ЕС.

В случае завершения это будет вторая по величине сделка в истории Microsoft. Крупнейшей является покупка LinkedIn за 26,2 млрд долларов в 2016 году.