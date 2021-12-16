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Dimensity 9000 уничтожила Google Tensor, Exynos 2100, Kirin 9000 и Snapdragon 888. Превосходство новой SoC оказалось многократным
11:48 16.12.2021 |
В сети появились результаты тестирования новейшей однокристальной системы MediaTek Dimensity 9000 в популярном тестовом приложении AI Benchmark, который определяет производительность работы мобильных устройств с программами искусственного интеллекта.
MediaTek Dimensity 9000, построенная на базе 4-нанометрового технологического процесса, набрала 692,5 балла, оставив конкурентов далеко позади. Превосходство новой однокристальной системы оказалось многократным.
Конечно, в этом бенчмарке пока не были протестированы Snapdragon 8 Gen 1 и Exynos 2200. Напомним, Qualcomm обещает 4-кратное улучшение производительности Snapdragon 8 Gen 1 по сравнению с 888. Однако, по данным Digital Chat Station, новый Snapdragon всё равно не сможет превзойти результат Dimensity 9000.
Ожидается, что Dimensity 9000 будет самой дорогой платформой производителя - вдвое дороже, чем Dimensity 1200. Первым смартфоном на базе этой платформы должен стать Redmi K50 Gaming Edition.
|SoC
|CPU
|GPU
|Год
|Результат
|MediaTek Dimensity 9000
|1x3.05 GHz X2 & 3x2.85 GHz A710 & 4x A510
|APU 5.0
|2021
|692.5
|Google Tensor
|2x2.8 GHz X1 & 2x2.25 GHz A76 & 4x1.8 GHz A55
|Google Tensor TPU
|2021
|256.9
|Exynos 2100
|1x2.9 GHz X1 & 3x2.80 GHz A78 & 4x2.2 GHz A55
|GPU (Mali-G78 MP14)
|2021
|183.5
|HiSilicon Kirin 9000
|1x3.13GHz + 3x2.54GHz A77 & 4x2.04GHz A55
|GPU (Mali-G78 MP24)
|2020
|174.1
|Google Tensor
|2x2.8 GHz X1 & 2x2.25 GHz A76 & 4x1.8 GHz A55
|GPU (Mali-G78 MP20)
|2021
|172.5
|Snapdragon 888
|1x2.84 GHz & 3x2.42 GHz & 4x1.80 GHz Kryo 680
|GPU (Adreno 660)
|2020
|164.8
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