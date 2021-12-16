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Oppo представила смарт-очки Air Glass с функциями умных часов и переводчиком
09:23 16.12.2021 |
Компания Oppo официально представила умные очки Air Glass с функциями дополненной реальности. Новинка выглядит как монокль, который крепится на дужку очков и отображает информацию перед правым глазом. Устройство было показано на конференции INNO Day 2021.
В отличие от других подобных продуктов, очки Oppo не дополняют реальность виртуальными 3D-объектами, а создают 2D-проекцию в поле зрения пользователя. Особенностью Air Glass стал встроенный микропроектор Spark и оптический волноводный дисплей microLED. Разработчики обещают возможность отображать 16-битную шкалу серого или 256-битную шкалу серого, а также среднюю яркость 1400 кд/м2.
Управлять устройством можно при помощи касаний, голоса, рук и движений головы. Например, для просмотра уведомлений можно просто кивнуть головой. Важно отметить, что Air Glass совместимы с умными часами Oppo Watch 2 и смартфонами Oppo с ColorOS 11 или более новой версией ОС.
Air Glass оснащены процессором Qualcomm Snapdragon 4100. Они могут обеспечить до трёх часов активного использования и до 40 часов в режиме ожидания. Вес устройства составит около 30 грамм. Предусмотрена поддержка Wi-Fi, Bluetooth и GPS, есть встроенные динамики и микрофоны.
По функциям монокль похож на умные часы. В Oppo Air Glass установлен ряд приложений, среди которых погода, календарь, приложение для отслеживания показателей активности и здоровья, навигация и переводчик. Последний может переводить текст в режиме реального времени, что призвано упростить межкультурную коммуникацию. Пока что в сервисе доступен только двусторонний перевод с китайского на английский, а в ближайшее время появится поддержка корейского и японского языков.
Выпуск OPPO Air Glass запланирован на первый квартал 2022 года. Устройство будет поставляться в двух цветах - чёрном и белом. Стоимость очков не уточняется.
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