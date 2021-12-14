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Илон Маск анонсировал проект по превращению атмосферного углекислого газа в ракетное топливо
08:58 14.12.2021 |
Илон Маск (Elon Musk), признанный вчера журналом Time человеком года, анонсировал в Twitter программу по превращению углекислого газа в ракетное топливо. Проект позволит сократить объем CO2 в атмосфере, что должно пойти на пользу экологии, ведь углекислый газ относится к парниковым газам, из-за которых нагревается поверхность Земли. Программа, по словам Маска, важна не только для Земли, но и для Марса: основным компонентом атмосферы Красной планеты как раз является CO2.
Подробности проекта будут раскрыты позже, но, напомним, ранее Маск учредил премию XPrize Carbon Removal Award в размере 100 миллионов долларов за технологию удаления углерода из атмосферы. Возможно, в основу проекта SpaceX по превращению CO2 в ракетное топливо легли наработки участников XPrize.
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