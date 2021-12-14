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Компания Xiaomi нашла способ увеличить емкость аккумулятора смартфона без увеличения его размеров
14:52 13.12.2021 |
Компания Xiaomi анонсировала новую разработку, которая касается аккумуляторов мобильных устройств. При нынешних размерах аккумуляторной батареи, ее емкость больше на 10%, а автономность выше примерно на 100 минут работы.
В основе разработки - увеличение содержания кремния в 3 раза. Также экономия объема достигается за счет нового расположения управляющей платы: она располагается не параллельно самой аккумуляторной батарее, а находится под углом 90°, что значительно экономит место.
Новый аккумулятор не только имеет большую емкость, но и должен оказаться безопаснее за счет дополнительного чипа, который анализирует расход энергии в реальном времени с учетом уникальных алгоритмов. Анализируется ночная зарядка и определяется перегрев - при распознавании значительного нагрева зарядка может полностью прекращаться.
Массовое производство новых аккумуляторов начнется во второй половине следующего года, так что готовые устройства с этими батареями появятся к концу 2022 года.
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