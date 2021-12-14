Компания Xiaomi нашла способ увеличить емкость аккумулятора смартфона без увеличения его размеров

Компания Xiaomi анонсировала новую разработку, которая касается аккумуляторов мобильных устройств. При нынешних размерах аккумуляторной батареи, ее емкость больше на 10%, а автономность выше примерно на 100 минут работы.

В основе разработки - увеличение содержания кремния в 3 раза. Также экономия объема достигается за счет нового расположения управляющей платы: она располагается не параллельно самой аккумуляторной батарее, а находится под углом 90°, что значительно экономит место.

Новый аккумулятор не только имеет большую емкость, но и должен оказаться безопаснее за счет дополнительного чипа, который анализирует расход энергии в реальном времени с учетом уникальных алгоритмов. Анализируется ночная зарядка и определяется перегрев - при распознавании значительного нагрева зарядка может полностью прекращаться.

Массовое производство новых аккумуляторов начнется во второй половине следующего года, так что готовые устройства с этими батареями появятся к концу 2022 года.