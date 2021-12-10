Канадские учёные разработали аккумуляторы для «умной» одежды, устойчивые к деформации и стирке

«Умная» одежда с интегрированной в ткань электроникой способна обеспечить чрезвычайно интересные возможности - включая мониторинг дыхания, температуры тела и активности мышц. При этом не менее важно разработать источники питания, которые не будут мешать использованию одежды. Собственное решение подготовили учёные канадского Университета британской Колумбии.

Разработанный аккумулятор будет не только гибким и способным растягиваться, но и сможет выдержать десятки циклов стирки. «Носимая электроника - большой рынок, и эластичные аккумуляторы необходимая для его развития часть. Однако до сегодняшнего дня такие аккумуляторы нельзя было стирать. Эта способность является критической в случае, если они должны соответствовать требованиям для ежедневного использования», - заявил журналистам автор исследования, доктор Нгок Тан Нгуен (Ngoc Tan Nguyen).

Для разработки АКБ с соответствующими характеристиками пришлось отказаться от решений на литий-ионной основе. Вместо этого используются недорогие и безопасные марганцево-цинковые аккумуляторы - крошечные структуры интегрируются в полимер для формирования ультратонких эластичных слоёв, объединяемых в единую ткань для использования в готовом продукте. Решение на основе марганцево-цинковых АКБ безопаснее для кожи в случае выхода из строя - в сравнении с литий-ионными аккумуляторами, способными на «выброс» токсичных компонентов в случае поломки.

Готовый аккумулятор можно растянуть вдвое от его исходной длины, он сохраняет 75 % ёмкости после 500 циклов зарядки и, более того, выдерживает до 39 стирок в машинах бытового и коммерческого назначения.

Сейчас команда работает над увеличением мощности аккумулятора и срока его жизни. По имеющимся данным, разработка уже привлекла интерес бизнеса - ожидается, что себестоимость новых АКБ будет сопоставима с ценой стандартных аккумуляторов с сопоставимыми характеристиками при выпуске в промышленных масштабах.