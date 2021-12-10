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С нового года бюджетные телевизоры Panasonic начнёт выпускать китайская TCL
12:49 10.12.2021 |
По данным японских источников, компания Panasonic всё-таки заключила контракт с китайским производителем TCL, согласно которому поручит последней производство бюджетных телевизоров под своим брендом. Для Panasonic китайская TCL начнёт выпускать телевизоры со следующего года. Собственное производство телевизоров японский производитель сократит до минимума.
У Panasonic осталось не так много заводов во всём мире, тогда как относительно недавно это был один из ведущих мировых производителей телевизоров. Конкуренция с южнокорейскими и китайскими компаниями привела к убыткам и вынужденной реструктуризации бизнеса. О передаче производства бюджетных серий телевизоров Panasonic договаривалась с TCL с весны текущего года. Недавно такой контракт был заключён, сообщило агентство Nikkei.
Согласно соглашению, начиная со следующего года TCL будет производить основную часть бюджетных моделей телевизоров Panasonic для таких рынков, как Юго-Восточная Азия и Индия. Для значительного сокращения производственных затрат обе компании намерены также сотрудничать в области закупок и разработки панелей. Передача производства телевизоров китайцам позволит Panasonic закрыть два из оставшихся четырёх её собственных заводов. Один завод прекратит работу до конца текущего года (это будет завод в Бразилии), а второй - в Чехии - будет закрыт к концу марта 2022 года.
В арсенале Panasonic останется завод в Малайзии и предприятие на Тайване. Заводы в Японии, Вьетнаме и Индии были закрыты годом ранее. Сама компания продолжит выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью, в частности, модели с экранами OLED, но исключительно для японского рынка. В целом аутсорсинг поможет Panasonic снизить объём производства фирменных телевизоров до 1 млн штук в год или до 5 % от некогда пикового объёма производства. Это позволит снизить расходы и ещё немного протянуть с этим бизнесом, пока суровая реальность не заставит вовсе от него отказаться, как произошло с другими японскими телевизионными брендами.
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