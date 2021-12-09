Представлен Moto Edge X30 — первый в мире смартфон на Snapdragon 8 Gen 1

Инсайдер из Китая и официальные представители компаний-производителей смартфонов пугали нас тем, что флагманы на базе новейшей однокристальной системы существенно подорожают. Но вот сегодня в Китае представлен Moto Edge X30, и его стоимость даже ниже, чем у Honor 60 Pro на базе SoC Qualcomm Snapdragon 778G Plus! Lenovo сделала просто уникальное ценовое предложение.





Moto Edge X30 на данный момент самый мощный смартфон в мире, если судить по результатам теста AnTuTu - он набрал более 1 060 000 баллов! И не факт, что дебютирующему в конце декабря Xiaomi 12 на этой же платформе Snapdragon 8 Gen 1 удастся показать более высокую производительноcть.

Moto Edge X30 получил экран OLED диагональю 6,67 дюйма с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 144 Гц. Фронтальная камера 60-мегапиксельная, причём реализована она двумя способами: первый - традиционный, в качестве врезанной, второй - инновационный, в виде подэкранной.

Основная камера представлена датчиками разрешением 50, 50 и 2 Мп. Главный соединён с широкоугольным объективом, другой - со сверхширокоугольным, а третий используется для анализа глубины сцены.

Ёмкость аккумуляторной батареи составила 5000 мА·ч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 68 Вт. В качестве программной платформы выступила Android 12 с фирменным интерфейсом MYUI 3.0. Толщина смартфона - 8,49 мм, масса - 194 грамма.

Предварительные продажи стартуют в Китае сегодня, розничные - 15 декабря. Цены для первых покупателей выглядят следующим образом: 8/128 ГБ - 470 долларов, 8/256 ГБ - 500 долларов, 12/256 (с подэкранной фронтальной камерой) - 535 долларов. В рознице все версии Moto Edge X30 будут дороже на 30 долларов. Важно отметить, что флагман Moto получил очень хороший комплект поставки (в отличие от многих других флагманов этого года): в него входит и прозрачный чехол, и кабель, и мощное зарядное устройство.