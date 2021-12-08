Google Chrome начал терять пользователей — они переходят на Microsoft Edge

Согласно свежим данным, Microsoft Edge постепенно переманивает пользователей Google Chrome, который уже много лет безраздельно властвует на рынке веб-браузеров. Как сообщает компания Statcounter, доля Microsoft Edge в ноябре впервые превысила 4 %, что делает его третьим по популярности, после Safari и Chrome, браузером.

Единственным крупным браузером, потерявшим долю рынка в прошлом месяце, стал Google Chrome, на который теперь приходится 64,04 % активности в интернете, по сравнению с 65,27 % летом. Конечно, разрыв между Edge и Chrome остаётся огромным, и последний в ближайшее время не сместится с первой строчки рейтинга.

С тех пор, как в прошлом году был запущен новый Edge на базе Chromium, рост его популярности во многом был вызван прекращением поддержки Edge Legacy и Internet Explorer, пользователей которых Microsoft убеждала перейти на новый браузер. Однако, чтобы повысить темпы роста, Microsoft необходимо понять, как переманить пользователей Firefox, Safari и Chrome.

В последние месяцы Microsoft предпринимала агрессивные попытки продвинуть Edge, затрудняя смену браузера по умолчанию в Windows 10 и Windows 11. Компания также представила ряд новых функций для Edge, от новой интеграции с Microsoft 365 до инструментов, призванных помочь пользователям сэкономить на покупках в интернете.

В июле Edge обогнал Firefox, а теперь пополняет свою клиентскую базу за счёт пользователей, отказавшихся от Chrome. Процесс идёт медленно, однако Microsoft продолжает уверенно укреплять свои позиции.