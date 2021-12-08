Крупнейший в мире разработчик квантовых компьютеров начал продажи суперзащищённых ключей шифрования

[thumb=left][/thumb]В полном соответствии с обещаниями компания Quantinuum, созданная из подразделения Honeywell Quantum Solutions и компании Cambridge Quantum, приступила к продажам суперзащищённых ключей шифрования. Ключи генерируются на квантовых платформах Quantinuum и потенциально защищают как от текущих, так и от будущих угроз. Иными словами, ключи Quantinuum защищают от взлома со стороны классических компьютеров и грядущих квантовых вычислителей.

Утверждается, что ключи Quantinuum генерируются наиболее случайным образом из всех доступных сегодня технологий. Quantinuum готова немедленно продавать их компаниям финансового сектора и сектора кибернетической безопасности. В будущем клиентами Quantinuum на услугу Quantum Origin станут правительственные структуры, включая военных, а также телекоммуникационная отрасль, энергетика и производство. Такая очередность, вероятно, связана с необходимостью поэтапной сертификации продукта.

Услуга по генерации суперзащищённых криптографических ключей стала первой в коммерческой деятельности недавно созданной компании Quantinuum. Но этим она не ограничится. В новом году компания представит более мощные квантовые компьютеры на ионных ловушках и программное обеспечение для запуска реальных научных и проектных задач на квантовых вычислительных платформах вне зависимости от «железа» - на ловушках ионов, на сверхпроводящих кубитах, на полупроводниках и других решениях.