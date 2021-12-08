Google превратила Gmail в мессенджер с голосовыми и видеозвонками

Google сообщила о добавлении функции голосовых и видеозвонков между пользователями в приложении Gmail. Эта функция становится доступной пользователям почтового сервиса компании на устройствах под управлением Android и iOS.

Возможность совершать звонки через Gmail присутствовала и раньше. Однако эта функция была реализована через сервис Google Meet, и пользователям приходилось переходить по специальной ссылке, созданной организатором звонка, чтобы присоединиться к беседе. Теперь достаточно нажать одну кнопку, чтобы связаться с человеком из вашего списка контактов. Это намного проще, потому что пользователям больше не нужно создавать, копировать и передавать ссылки, чтобы присоединиться к беседе.

Чтобы начать голосовой или видеозвонок, необходимо нажать на соответствующий значок с изображением телефона или видеокамеры, который появится в меню приложения Gmail. Пользователи, которые инициируют звонок из приложения Google Chat, будут перенаправлены в Gmail, что подчеркивает намерение разработчиков сделать почтовый сервис центром своей коммуникационной платформы.

Возможность совершать голосовые и видеозвонки через Gmail уже появилась у многих на этой неделе, но может пройти несколько дней, прежде чем функция появится на вашем устройстве.