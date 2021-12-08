Ubisoft представила платформу для торговли внутриигровыми предметами в формате NFT

Разработчик и издатель видеоигр Ubisoft объявил о запуске бета-версии платформы Quartz, предназначенной для торговли внутриигровыми предметами в формате NFT. Для этого компания заключила партнерское соглашение с Tezos.

NFT от Ubisoft получили название Digits. Они будут выпускаться ограниченными сериями. На платформе Quartz геймеры смогут продать свои токены и купить другие.

Каждый предмет имеет уникальный идентификационный номер, видимый другим игрокам, и «помним» никнеймы своих прошлых владельцев. В Ubisoft заявили, что токены не будут привязаны к инвентарю пользователя - при желании их можно продать на сторонней площадке.

Первым проектом, в котором появятся Digits, станет Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint. Компания уже продемонстрировала некоторые NFT в ролике.





Бета-версия Quartz стала доступна 7 декабря в США, Канаде, Испании, Франции, Германии, Италии, Бельгии, Австралии и Бразилии.

На фоне анонса Ubisoft котировки Tezos (XTZ) в течение получаса выросли на 15%. На момент написания актив торгуется вблизи $4,7 - за сутки он подорожал почти на 20%, согласно CoinGecko.

Часовой график XTZ/USDT биржи Binance.