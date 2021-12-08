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Флагманские чипы Snapdragon 8 Gen 1 будет производить не только Samsung, но и TSMC
09:08 08.12.2021 |
Согласно отраслевым источникам, Qualcomm недовольна темпами производства 4-нм микросхем, на которые способна Samsung, поэтому TSMC, скорее всего, займётся выпуском части чипсетов. Однако некоторые считают, что подобная диверсификация отрицательно скажется на единообразии производимых чипов.
Известно, что производственный процесс TSMC более эффективен, чем у Samsung, поэтому может оказаться, что чипы, произведённые тайваньской компанией, будут превосходить по некоторым показателям продукцию южнокорейского техногиганта. В 2015 году поставками чипов для iPhone 6s выступали обе компании, и решения Samsung уступали продукции TSMC в энергоэффективности и быстродействии.
Однако за последние годы всё могло измениться, и, возможно, обнаружить различия между чипсетами производства Samsung и TSMC будет невозможно.
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