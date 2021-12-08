Финансовые новости
- |
- 08.12.21
- |
- 02:52
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Лучшие смартфоны Android по соотношению цены и производительности. Ни одного Redmi и Xiaomi в лидерах AnTuTu
18:27 07.12.2021 |
Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала рейтинги лучших смартфонов Android по соотношению цены и производительности в разных ценовых категориях по состоянию на ноябрь 2021 года.
Если летом в этих рейтингах AnTuTu царили Redmi и Xiaomi, то в ноябре эти два бренда не смогли занять ни одного первого места. Справедливости ради отметим, что в самой дорогой категории победил бренд Black Shark, тоже входящий в экосистему Xiaomi.
В самой бюджетной категории, до 1999 юаней (313 долларов), первое место занял Motorola Edge S в версии 6/128 ГБ, на втором месте находится Redmi Note 10 Pro, а на третьем - Realme Q3 Pro.
В категории от 2000 до 2999 юаней (от 314 до 470 долларов) лидирует Oppo K9 Pro, второе место занял смартфон Realme GT Neo2T, а на третьем оказался Realme GT Neo Flash Edition.
В категории от 3000 до 3999 юаней (от 471 до 628 долларов) на первом месте находится iQOO 7, на втором - Meizu 18, а на третьем - OnePlus 9RT 5G.
В категории от 4000 до 4999 юаней (от 629 до 785 долларов) первое место занял RedMagic 6S Pro (он же Red Devils 6S Pro), второе принадлежит Xiaomi Mix 4, а третье - Black Shark 4 Pro.
Среди самых дорогих смартфонов с ценой выше 786 долларов лидирует новый Black Shark 4S Pro, поступивший в продажу в середине октября. Второе место занял Vivo X70 Pro+, а третье - Xiaomi 11 Ultra.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|США могут отключить Россию от системы SWIFT. Это сильно ударит по РФ? Спойлер – да
|Как малые дети: про фонды для детей и пенсионеров
|Гречка, мука, молоко. Как государство будет регулировать цены
|Почему мольфарка на канале Коломойского предсказала Зеленскому политическую смерть
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Лучшие смартфоны Android по соотношению цены и производительности. Ни одного Redmi и Xiaomi в лидерах AnTuTu
|Toyota GR Yaris перевели на водород
|Власти Израиля усилили надзор за экспортом кибертехнологий
|Кроссовер Toyota Corolla обзавелся новой системой полного привода
|Toyota построит в США завод по производству аккумуляторов для электромобилей стоимостью $1,29 миллиарда
|Маски и социальная дистанция - помогают или нет? Новые данные ученых
|С 2025 года в Корее пожилых граждан будут тестировать с помощью симуляторов виртуальной реальности, прежде чем выпускать на дороги
Это интересно
|Мошенники пытаются выманить номера банковских карточек и персональные данные под предлогом выплаты 1 тыс. грн за вакцинацию
|SpaceX празднует победу: установлен рекорд по количеству запусков Falcon 9
|В Норвегии почти перестали покупать машины исключительно с ДВС
|Китайские автомобили Geely возвращаются на украинский рынок после 10 лет перерыва
|Глава Qualcomm рассчитывает на спад дефицита полупроводников в следующем году
|Сотни вредоносных узлов Tor используются для деанонимизации пользователей
|AnTuTu опубликовала ноябрьский рейтинг производительности смартфонов — рынок замер в ожидании Snapdragon 8 Gen 1