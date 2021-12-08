Лучшие смартфоны Android по соотношению цены и производительности. Ни одного Redmi и Xiaomi в лидерах AnTuTu

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала рейтинги лучших смартфонов Android по соотношению цены и производительности в разных ценовых категориях по состоянию на ноябрь 2021 года.

Если летом в этих рейтингах AnTuTu царили Redmi и Xiaomi, то в ноябре эти два бренда не смогли занять ни одного первого места. Справедливости ради отметим, что в самой дорогой категории победил бренд Black Shark, тоже входящий в экосистему Xiaomi.

В самой бюджетной категории, до 1999 юаней (313 долларов), первое место занял Motorola Edge S в версии 6/128 ГБ, на втором месте находится Redmi Note 10 Pro, а на третьем - Realme Q3 Pro.

В категории от 2000 до 2999 юаней (от 314 до 470 долларов) лидирует Oppo K9 Pro, второе место занял смартфон Realme GT Neo2T, а на третьем оказался Realme GT Neo Flash Edition.

В категории от 3000 до 3999 юаней (от 471 до 628 долларов) на первом месте находится iQOO 7, на втором - Meizu 18, а на третьем - OnePlus 9RT 5G.

В категории от 4000 до 4999 юаней (от 629 до 785 долларов) первое место занял RedMagic 6S Pro (он же Red Devils 6S Pro), второе принадлежит Xiaomi Mix 4, а третье - Black Shark 4 Pro.

Среди самых дорогих смартфонов с ценой выше 786 долларов лидирует новый Black Shark 4S Pro, поступивший в продажу в середине октября. Второе место занял Vivo X70 Pro+, а третье - Xiaomi 11 Ultra.