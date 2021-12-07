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Глава Qualcomm рассчитывает на спад дефицита полупроводников в следующем году
09:53 06.12.2021 |
Генеральный директор Qualcomm Криштиано Амон (Cristiano Amon) заявил, что ситуация с глобальным дефицитом чипов уже улучшилась, а в следующем году ожидается дальнейший спад дефицита полупроводников, особенно - в сравнении с 2020 годом.
Как сообщают южнокорейские СМИ, пока многие производители смартфонов не могут закупить достаточное количество чипсетов для своих гаджетов у Qualcomm, что негативно сказывается на объёмах производства и продаж их гаджетов.
Заявление, сделанное на прошлой неделе, контрастирует с высказываниями других представителей индустрии. Так, ранее глава Intel Пэт Гелсингер (Pat Gelsinger) прогнозировал сохранение глобального дефицита чипов до 2023 года. Глава Arm Саймон Сегарс (Simon Segars) предупреждал, что ситуация с чипами в будущем станет ещё хуже, чем сейчас.
Недавно компания Qualcomm представила новейший мобильный чипсет Snapdragon 8 Gen 1, выпуском которого, по данным южнокорейского портала ET News, займётся компания Samsung - от неё во многом зависит верность прогнозов Амона. Кроме того, по данным портала The Elec, способность Qualcomm удовлетворить рыночный спрос клиентов будет зависеть от доходности новой 4-нм платформы.
Амон отказался комментировать вопрос журналистов, пожелавших узнать, настроена ли компания на долгосрочное сотрудничество с Samsung и готова ли она в будущем использовать разработанный последней 3-нм техпроцесс Gate All-Around (GAA), массовое производство полупроводников в соответствии с которым начнётся уже в следующем году.
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