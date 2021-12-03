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AnTuTu опубликовала ноябрьский рейтинг производительности смартфонов — рынок замер в ожидании Snapdragon 8 Gen 1
20:55 03.12.2021 |
Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовала очередной ежемесячный рейтинг производительности смартфонов. Свежий список явно демонстрирует, как рынок замер в ожидании новых флагманов на базе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1: в десятку лидеров вошли лишь два новых смартфона, что не сильно изменило общую картину по сравнению с октябрём.
Первое место рейтинга второй месяц подряд занимает Xiaomi Black Shark 4S Pro на базе Snapdragon 888+, который набирает 875 382 балла. Не изменились с октября и следующие шесть позиций. Второе и третье места занимают ZTE Nubia Red Magic 6S Pro и Vivo iQOO 8 Pro с той же платформой соответственно. Четвёртое место принадлежит построенному на базе Snapdragon 888 Xiaomi Black Shark 4 Pro. На пятом и шестом местах расположились ещё два смартфона с чипами Snapdragon 888+ - Vivo X70 Pro+ и ASUS ROG Phone 5S соответственно. Последним устройством, которое не изменило позицию с прошлого месяца, является Vivo iQOO 8, занимающий седьмую строчку рейтинга. На восьмой позиции расположился игрофон Lenovo Legion Phone Duel 2. Девятое место досталось Oppo Find X3 Pro, который в прошлом месяце занимал десятую позицию, а замыкает десятку лидеров Realme GT.
Что касается рейтинга смартфонов среднего уровня, здесь лидируют Vivo iQOO Z5 и Oppo K9s на базе Snapdragon 778G, которые заняли первое и второе места соответственно. Третье место досталось построенному на Snapdragon 780G смартфону Xiaomi Mi 11 Lite 5G. Huawei Nova 8, который в прошлом месяце был единственным смартфоном на базе чипа HiSilicon Kirin в рейтинге, выбыл из десятки лидеров.
Предполагается, что декабрьский рейтинг производительности смартфонов будет куда более интересным, ведь в скором времени на рынок должны выйти устройства на базе Snapdragon 8 Gen 1, которые перешагнут отметку в 1 миллион балов.
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