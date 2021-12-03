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Samsung активно переходит на водонепроницаемые смартфоны, даже в недорогом сегменте
17:16 03.12.2021 |
В этом году Samsung уже выпустила несколько влагозащищённых смартфонов серии Galaxy A, включая Galaxy A52, Galaxy A52 5G, Galaxy A52s 5G и Galaxy A72. Как сообщает The Elec, в 2022 году мы увидим больше водонепроницаемых моделей среднего класса Galaxy A, которые будут конкурировать с китайскими брендами.
Южнокорейское издание утверждает, что Galaxy A33 и более старшие новые модели данной линейки будут соответствовать степени защиты от пыли и влаги (конкретная степень не указывается). До этого Samsung выпустила пять смартфонов Galaxy A, соответствующих степени IP68, и четыре модели со степенью IP67.
Источник также утверждает, что Samsung будет использовать мембранные материалы и водостойкий силикон для обеспечения защиты этих смартфонов от пыли и влаги. Мембраны с порами, которые пропускают только воздух, но не воду или пыль, будут использоваться для микрофона и динамика, а водостойкий силикон - для герметизации зарядного порта.
На данный момент известно, что компания выпустит Galaxy A33 5G, Galaxy A53 5G и Galaxy A73 5G, рендеры которых просочились в Сеть. Также есть информация о Galaxy A23 с 50-мегапиксельной основной камерой, который будет доступен в версиях с поддержкой 4G и 5G.
Кроме того, источник пишет, что Samsung решила упростить процесс производства задних панелей для новых смартфонов, что может помочь снизить производственные затраты.
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