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Создана крупнейшая в мире компания в области квантовых компьютеров
14:33 02.12.2021 |
На днях создана новая компания по разработке и производству квантовых компьютеров и сопутствующего программного обеспечения, которая получила имя Quantinuum. Корнями она уходит в квантовые вычислительные платформы Honeywell и программные продукты Cambridge Quantum. Новая компания намерена стать лидером зарождающейся отрасли, и готовит как самый производительный квантовый компьютер, так и обширное программное обеспечение.
Компания Quantinuum насчитывает около 400 сотрудников, примерно 300 из которых - это учёные в области квантовых наук со специализацией в «железе» и программном обеспечении. Офисы Quantinuum расположены в Великобритании, США, Японии и Германии. Штаб-квартиры компании находятся в Кембридже, Великобритания, и в Колорадо, США.
О намерении создать новую «квантовую» компанию сообщалось около шести месяцев назад. Для этого Honeywell планировала отделить профильное подразделение - Honeywell Quantum Solutions - и соединить его с компанией Cambridge Quantum. К настоящему моменту партнёры прошли все этапы получения разрешительных документов у регуляторов заинтересованных стран и объявили сделку завершённой.
В новой компании Honeywell принадлежит контрольный пакет акций в объёме около 54 %. Помимо этого Honeywell вложила в Quantinuum $300 млн, обеспечив ей стартовый капитал. Также Honeywell предоставила Quantinuum все разработки по фирменным квантовым компьютерам на ловушках ионов, которые та продолжит совершенствовать и развивать. По словам Honeywell, она располагает самым производительным в мире квантовым компьютером, который в метрике IBM показывает мощность в 512 так называемых квантовых объёмов. На деле это всего 9 кубитов, хотя все они могут находиться в связанном состоянии, что достойно уважения. Quantinuum подхватит это знамя и вскоре представит новые и ещё более мощные платформы.
Квантовые программные продукты широкого спектра компании Quantinuum будут независимы от «железа», что позволит охватить если не весь зоопарк квантовых платформ, то его основную часть. Уже в этом месяце Quantinuum обещает представить первые фирменные программы по квантовой кибербезопасности, а в 2022 году намерена выпустить пакет программного обеспечения для предприятий фармацевтики, материаловедения, специальной химии и агрохимии для решения задач, непосильных для классических компьютеров.
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