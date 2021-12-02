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Самые производительные недорогие смартфоны Android по версии AnTuTu — новые короли теснят прошлых лидеров
13:23 02.12.2021 |
Команда популярного бенчмарка AnTuTu опубликовала рейтинг смартфонов Android среднего сегмента за ноябрь 2021 года для китайского рынка.
Как отмечают эксперты AnTuTu, во второй половине года в продаже появилось множество новых смартфонов на основе новой SoC Snapdragon 778G, что существенно изменило рейтинг. В ноябре семь позиций из десяти принадлежат моделям на основе Snapdragon 778G.
На первом месте находится iQOO Z5 на основе Snapdragon 778G, получив 566 438 баллов. Второе место занял Oppo K9s на Snapdragon 778G, потеснив Xiaomi Mi 11 Youth Edition на основе Snapdragon 780G на третье место, а Xiaomi Civi, также на Snapdragon 778G - на четвёртое. На пятом и шестом месте расположились Honor 50 Pro и Honor 50 на Snapdragon 778G.
Десятку замыкают Oppo Reno6, Huawei Nova 9, Huawei Nova 9 Pro и Redmi Note 11 Pro+. Отметим, что это первое появление представителя серии Redmi Note 11 на основе MediaTek Dimensity 920, продажи которой начались как раз в ноябре. Эксперты AnTuTu возлагают на эту серию большие надежды.
Статистика собрана в период с 1 по 30 ноября 2021 года. В рейтинге AnTuTu используются средние, а не самые высокие результаты. Для каждого смартфона учитывались результаты не менее 1000 тестов - модели с меньшим количеством тестов в рейтинг не попадают.
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