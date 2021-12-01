Спутниковому интернету Starlink грозит провал, если SpaceX не справится с двигательным кризисом

На днях Илон Маск признался, что в его космических проектах есть слабые места и даже просчёты, последствия которых могут стать катастрофическими для компании SpaceX. Главным просчётом стали проблемы с вводом в эксплуатацию космических кораблей Starship. Задержки с этой программой потянули за собой срыв темпов развёртывания спутникового интернета Starlink и вся эта цепь событий поставила компанию на грань банкротства.

Одна из причин срыва программы Starship заключается в проблемах с производством двигателей Raptor, которые компания либо не может выпускать в достаточном объёме, либо по экономически выгодной цене. Существует также вероятность технического несоответствия двигателей заявленным условиям эксплуатации. Подробностей Илон Маск не приводит, но уход из компании ведущих руководителей и специалистов намекает на серьёзные проблемы с двигательными установками.

Проблема с ракетами напрямую начала оказывать негативное давление на программу Starlink. Первая версия телекоммуникационных спутников, которые ракета-носитель Falcon 9 пачками выводила на орбиту, не может обеспечить достаточную пропускную способность для подключения к сети сотен тысяч и миллионов абонентов. К сегодняшнему дню запуски Falcon 9 вывели в космос порядка 1800 спутников, а их число необходимо довести минимум до 12 тыс. В начале этого года частота запусков Falcon 9 по программе Starlink составила в среднем 9 дней, хотя во второй половине года частота запусков резко снизилась.

С лета компания начала отправлять на орбиту спутники связи версии 1.5. Новые аппараты были вооружены лазерной связью для установления каналов передачи данных друг с другом, что повысило бы скорость работы сети и снизило задержки. Ещё сильнее пропускную способность повысили бы спутники версии 2.0, запуск которых ожидается в этом или следующем году. Проблема только в том, что Starlink 2.0 тяжелее и объёмнее Starlink 1.0 и 1.5, и головная часть Falcon 9 не способна вместить их так же эффективно как в объёме, так и по допустимому весу полезной нагрузки.

Спутники Starlink 2.0, признаётся Илон Маск, намного сильнее с экономической точки зрения, чем спутники Starlink 1.0 (он откровенно называет Starlink 1.0 финансово слабыми), но без начала регулярных полётов Starship спутники Starlink 2.0 запускать будет ещё невыгоднее, чем сегодня это происходит с запуском спутников Starlink 1.0. При этом надо помнить, что компания запускает свои собственные спутники, а не платит втридорога за услугу третьей стороне.

В планах Starlink рассматривался вариант многократного увеличения выпуска абонентских терминалов. Сегодня компания выпускает примерно 260 тыс. терминалов в год. Чтобы подключить к сети спутникового интернета миллионы абонентов и жить с миллиардной прибылью на продаже услуги, выпуск терминалов должен быть доведён до миллионов единиц в год. Это расширение требует огромных вложений. Но эти вложения и расширение производства имели бы смысл только в том случае, если бы полетели Starship'ы и понесли на орбиту спутники Starlink 2.0. В теории один Starship мог бы выводить на орбиту до 400 спутников Starlink второго поколения (Falcon 9 выводит до 60 Starlink 1.0 за пуск). Всё опять сводится к новым ракетам-носителям компании, прототипы которых пока даже не испытаны.

Отдельной строкой можно упомянуть впечатляющую убыточность от продаж спутниковых терминалов и обслуживания запусков и спутниковой сети. Терминалы продаются по цене $500 при себестоимости от $1000 до $1500 в зависимости от источника информации (Маск точных цифр не приводит). Новые терминалы определённо стали дешевле в производстве, но до самоокупаемости, вероятно, всё ещё далеко.

Следующий год станет годом испытания для SpaceX и программы Starlink. Тон и настроение ожиданиям задаст первый прыжок на орбиту прототипа Starship SN20, который ожидается в январе 2022 года. До этого события, если ничего не изменится, осталось не так уж много времени. Ждём с нетерпением.