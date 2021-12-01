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Asus выходит на рынок кухонных гаджетов с PureGo PD100
12:56 01.12.2021 |
Компания Asus вышла на рынок кухонных электронных устройств в США. Её дебютным продуктом стало устройство PureGo PD100, которое имеет сопутствующее приложение, поддерживает подключение по Bluetooth и беспроводную зарядку.
Производитель описывает PureGo PD100 как «детектор чистоты фруктов и овощей». Использовать его предполагается так: вымыть фрукты или овощи в ёмкости с водой, а затем опустить в эту воду PD100, чтобы узнать, насколько она грязная. Датчики PD100 способны измерять концентрацию пестицидов и других вредных примесей в воде. Если вода грязная, её нужно заменить чистой, снова помыть овощи и фрукты и повторить измерения. Итерации следует повторять до тех пор, пока устройство не сообщит, что в воде больше нет загрязняющих веществ.
Стоит устройство 200 долларов.
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