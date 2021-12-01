Финансовые новости
- |
- 01.12.21
- |
- 17:48
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Промышленная метавселенная поднимет рынок «умного производства» до $540 млрд к 2025 году
12:17 01.12.2021 |
С учётом того, что метавселенная позволит удовлетворить спрос на решения для работы из дома, симуляторы различного назначения и специализированные виртуальные пространства, рынок «умного производства» тоже будет интенсивно инвестировать в её развитие и разработку сопутствующих технологий, стимулируя собственный рост.
По прогнозам агентства TrendForce, совокупный среднегодовой темп роста рынка умного производства (GAGR) в 2021-2025 годах составит 15,35 %, в 2025 году доходы достигнут $540 млрд.
Рост обусловлен несколькими факторами. Во-первых компании, использующие технологии метавселенных, уже добились больших успехов, во-вторых их использование позволит существенно снизить издержки на оплату труда, сократить затраты ресурсов и время реализации проектов. Технологии симуляции техпроцессов станут основой т. н. «киберфизических систем», позволяющих создавать цифровые модели реальных событий и объектов. Умное производство позволяет использовать информационные сетевые технологии и соответствующие системы на всех этапах выпуска и доставки продукции.
Ожидается, что возможность создания т. н. «цифровых двойников» реальных предметов станет мостом между виртуальным миром и существующей реальностью. Создание цифровых двойников уже предлагает Microsoft на своей облачной платформе, Boeing использует их для постройки двигателей, Unilever - для создания симуляторов сборочных линий, позволяющих сократить число производственных отходов, а Siemens Energy и Ericsson применяют платформу NVIDIA Omniverse для управления виртуальными электростанциями и распределения оборудования для 5G-сетей соответственно.
Цифровые двойники будут применяться для моделирования процессов в системах 5G, Wi-Fi 6, облачных и EDGE-вычислениях, для создания умных сенсоров, а также в других системах. Не останутся без внимания и другие разработки. Выпуск промышленных дронов, индустриальных роботов, систем машинного зрения позволит использовать виртуальные объекты для достоверного воспроизведения сценариев, происходящих в реальном мире.
В целом быстрое развитие AR/VR-технологий, а также интерфейсов взаимодействия людей и машин и другие факторы позволят на первом этапе использовать цифровых двойников и метавселенную для обучения сотрудников, удалённой диагностики оборудования, мониторинга энергии уже в краткосрочной и среднесрочной перспективах. В этой сфере уже добились определённых успехов компании Rockwell, Siemens, ABB, Advantech, Ennoconn и Delta.
В долгосрочной перспективе, по мнению TrendForce, отдельные компании смогут создавать виртуальные заводы и организовать их совместимость и взаимодействие с предприятиями других компаний. По прогнозам TrendForce наиболее выгодное положение в этой нише сегодня занимают Bosch, Schneider Electric, Haier и Foxconn.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Как дорого обходится налогоплательщикам теплая ванна для президента
ТОП-НОВОСТИ
|Лукашенко допустил размещение в Беларуси российского ядерного оружия
|Лукашенко назвал аннексированный украинский Крым «российским»
|Отсрочка выборов, мажоритарка, онлайн-голосование. Как «слуги» планируют удержаться у власти до 2029 года
|Ахметов «минус», Косюк «плюс»: Рада приняла налоговый закон №5600
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Канада намерена серьёзно усилить национальную полупроводниковую отрасль — разработан план развития до 2050 года
|Новые электромобили Формулы E будут самыми эффективными гоночными автомобилями в мире
|Спутниковому интернету Starlink грозит провал, если SpaceX не справится с двигательным кризисом
|Asus выходит на рынок кухонных гаджетов с PureGo PD100
|Промышленная метавселенная поднимет рынок «умного производства» до $540 млрд к 2025 году
|SpaceX начала тестирование спутникового интернета Starlink в самолётах
Это интересно
|У SpaceX проблемы: Илон Маск впервые заговорил о реальном риске банкротства
|Американцы предложили простой в изготовлении квантовый компьютер — все детали есть в свободной продаже
|Видеокарты NVIDIA нового поколения на 5-нм графических процессорах Ada Lovelace выйдут во второй половине 2022 года
|Представлены китайские видеокарты с производительностью на уровне GeForce RTX 2080
|Microsoft решила проблему с чёткостью изображения при облачном гейминге. Её улучшает функция Xbox Clarity Boost
|BMW приступила к поставкам серийных электромобилей i4
|Киберпреступники используют взломанные облачные аккаунты для майнинга криптовалют