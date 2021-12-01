Представлена мобильная платформа Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

В ходе ежегодного мероприятия Snapdragon Tech Summit 2021 компания Qualcomm Technologies представила мобильную платформу верхнего сегмента с поддержкой 5G. Она получила название Snapdragon 8 Gen 1. По словам производителя, эта платформа «прокладывает путь в новую эру премиальных мобильных технологий». Её намерены использовать в своей продукции компании Black Shark, Honor, iQOO, Motorola, Nubia, OnePlus, OPPO, Realme, Redmi, SHARP, Sony Corporation, vivo, Xiaomi и ZTE. Коммерческая доступность первых устройств ожидается в конце 2021 года.

К основным особенностям Snapdragon 8 отнесено наличие радиочастотного модема 4-го поколения Snapdragon X65 5G. Как утверждается, это первое в мире решение такого рода, обеспечивающее скорость загрузки 10 Гбит/с. Система мобильного подключения Qualcomm FastConnect 6900 поддерживает самые быстрые из доступных скоростей Wi-Fi - до 3,6 Гбит/с - по Wi-Fi 6 и 6E.

В части работы с камерой новая мобильная платформа может похвастать технологией Snapdragon Sight, которая включает в себя первое коммерческое IP-ядро для работы с изображениями, поддерживающее 18-разрядные данные, что позволяет расширить динамический диапазон и улучшить передачу цвета и повысить резкость. Также впервые на мобильной платформе реализована видеосъемка 8K HDR и поддержка формата HDR10+.

В платформу включен блок ИИ 7-го поколения, включающий процессор Qualcomm Hexagon, по скорости тензорного ускорителя и объему памяти вдвое превосходящий своего предшественника.

В описании Snapdragon 8 отмечено наличие более чем 50 игровых функций Snapdragon Elite. Они обеспечивают «сверхплавную реакцию, насыщенные цветом HDR-сцены с высочайшим визуальным качеством и возможности уровня настольных компьютеров». Так, новый графический процессор Qualcomm Adreno обеспечивает прирост возможностей графического рендеринга на 30% и улучшение энергосбережения на 25% по сравнению с предыдущим поколением.

Платформа имеет встроенный интерфейс Bluetooth 5.2 и поддерживает технологии Snapdragon Sound, включая кодек Qualcomm aptX Lossless.

Отдельное отмечено наличие таких средств защиты, как выделенный механизм управления доверием для повышения безопасности и предоставления дополнительного корня доверия для приложений и сервисов. Snapdragon 8 также является первой в мире мобильной платформой с Android Ready SE - новым стандартом цифровых ключей от машины, водительских прав и многого другого. Кроме того, Qualcomm Secure Processing Unit поддерживает iSIM, встроенную SIM-карту, поэтому пользователи могут легко и безопасно подключаться к сотовым сетям без SIM-карты.