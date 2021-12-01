Представлен флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 с модемом 10 Gigabit 5G

Компания Qualcomm официально анонсировала чип Snapdragon 8 Gen 1 - самый мощный процессор для мобильных устройств. Именно ему предстоит стать «сердцем» многих флагманских смартфонов модельного ряда 2022 года.

Чип изготавливается по 4-нанометровой технологии на предприятии Samsung. Он объединяет восемь вычислительных ядер с архитектурой Armv9. Это одно мощное ядро Kryo Prime (Arm Cortex X2) с тактовой частотой 3,0 ГГц, три производительных ядра Kryo Performance (Arm Cortex A710) с частотой до 2,5 ГГц и четыре энергоэффективных ядра Kryo Efficiency (Arm Cortex A510) с тактовой частотой до 1,8 ГГц.

В состав изделия входит графический ускоритель Adreno нового поколения, который по сравнению с предшественником, как утверждается, обеспечивает на 30 % более высокую производительность и на 25 % меньшее потребление энергии.

Snapdragon 8 Gen 1 - это первый в мире процессор, получивший 5G-модем класса 10 Gigabit. Решение Snapdragon X65 5G позволяет загружать данные через сотовую сеть со скоростью до 10 Гбит/с.

В то же время подсистема Qualcomm FastConnect 6900 обеспечивает скорость передачи данных через беспроводные сети Wi-Fi 6 и Wi-Fi 6E до 3,6 Гбит/с. Поддерживаются частотные диапазоны 2,4, 5 и 6 ГГц.

Чип может работать с оперативной памятью LPDDR5-3200, дисплеями 4K и QHD+ с частотой обновления соответственно 60 и 144 Гц, средствами навигации Beidou, Galileo, ГЛОНАСС, NavIC, GPS. Реализована поддержка Bluetooth 5.2, NFC и USB 3.1.

В состав изделия включен движок искусственного интеллекта Qualcomm AI Engine седьмого поколения. Возможно использование камер с разрешением до 200 млн пикселей или сразу трёх 36-мегапиксельных камер. Реализована технология быстрой подзарядки Qualcomm Quick Charge 5.