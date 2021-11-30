У SpaceX проблемы: Илон Маск впервые заговорил о реальном риске банкротства

Илон Маск недоволен отсутствием прогресса, достигнутого SpaceX в разработке двигателей Raptor, которые предназначены для космических кораблей Starship и ускорителей Super Heavy.

Он описал страшную для сотрудников ситуацию на следующий день после Дня Благодарения в корпоративном электронном письме, копию которого получил CNBC.

"Кризис производства Raptor намного хуже, чем казалось несколько недель назад. Мы столкнёмся с реальным риском банкротства, если в следующем году мы не сможем достичь частоты запусков Starship хотя бы раз в две недели".

Илон Маск

В начале этого месяца вице-президент компании SpaceX по силовым установкам Уилл Хелтсли и вице-президент по полётам и запускам Ли Розен покинули компанию. Уилл Хелтсли был отстранен от разработки Raptor перед тем, как уйти. Илон Маск в своем электронном письме отметил, что руководство компании с тех пор копается в проблемах и уже выяснило, что обстоятельства «намного более серьёзны», чем Маск думал ранее.

Огромная ракета нового поколения, состоящая из корабля Starship и ускорителя Super Heavy, предназначены для запуска грузов и людей на Луну и Марс. Компания тестирует прототипы на заводе в южном Техасе и совершила несколько коротких испытательных полетов. В начале следующего года планируют провести первый орбитальный запуск.

SpaceX пока не ответила на запрос CNBC о комментарии.