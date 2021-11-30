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Видеокарты NVIDIA нового поколения на 5-нм графических процессорах Ada Lovelace выйдут во второй половине 2022 года
13:49 30.11.2021 |
Партнёры компании NVIDIA, в том числе среди тайваньских производителей полупроводниковых компонентов, уже приступили к подготовке к началу производства нового поколения игровых видеокарт NVIDIA на базе архитектуры Ada Lovelace. Их появление ожидается во второй половине 2022 года. Об этом сообщает портал DigiTimes.
Ранее уже была информация о том, что новое поколение графических процессоров NVIDIA может использовать техпроцесс TSMC 5 нм. Эти сведения теперь подтверждаются данными из Тайваня, где и будет вестись производство новых ускорителей. Статья на DigiTimes спрятана за платной подпиской, но в Twitter приведены выдержки из неё.
Например, в статье указывается, что NVIDIA помимо игровых видеокарт собирается выпустить графические процессоры Hopper для дата-центров и приложений искусственного интеллекта. В них может быть задействована технология 2.5D-упаковки CoWoS. Чипы Ada Lovelace в свою очередь будут использовать классический монолитный дизайн. Но без серьёзных архитектурных инноваций здесь тоже не обойдётся.
Согласно последним слухам, флагманский графический процессор NVIDIA AD102 (Ada Lovelace) будет работать на частоте до 2,5 ГГц. Ему приписывают 18 432 ядра CUDA в составе 144 блоков SM. Это вдвое больше по сравнению с видеокартами нынешнего поколения. Вычислительная мощность (FP32) ожидается на уровне 85-92 Тфлопс, что более чем в два раза выше, чем у актуального флагмана GeForce RTX 3090. Стандарт и объём видеопамяти останутся прежними (24 Гбайт GDDR6X с разрядностью шины 384 бит). Однако повторимся, что на данный момент это лишь спекуляции, не имеющие никакого подтверждения.
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