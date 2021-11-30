Представлены китайские видеокарты с производительностью на уровне GeForce RTX 2080

На пресс-конференции, посвящённой продуктам на базе графического процессора Fantasy One, китайская компания Innosilicon представила сразу четыре графических ускорителя собственной разработки, включая двухпроцессорные решения, а также собственный «аналог» видеопамяти GDDR6X.

Представленный компанией Innosilicon графический чип Fantasy One, лёгший в основу её четырёх видеокарт, был разработан на архитектуре BXT британской компании Imagination Technologies.

Видеокарты серии Innosilicon Fantasy One Type A позиционируются как решения для потребительского рынка и рабочих станций. Сам GPU в их основе при этом использует чиплетную конфигурацию. К сожалению, подробные технические характеристики данного GPU не сообщает ни одно китайское новостное издание.

По заявлению Innoslicon, видеокарты Type A на базе графического процессора Fantasy One обеспечивают производительность до 5 Тфлопс в операциях одинарной точности и скорость заполнения (fillrate) на уровне 160 Гпикс/с. Примерно такими же показателями обладает NVIDIA GeForce GTX 1660. Китайские ускорители оснащены разъёмами DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 и VGA. Карты получили до 16 Гбайт видеопамяти GDDR6(X) с разрядностью шины 128 бит. Сама компания называет разработанный ею стандарт памяти GDDR6/GDDR6X.

Поскольку память GDDR6X была и остаётся эксклюзивной технологией компании Micron, которая позволяет её использовать исключительно в видеокартах NVIDIA Ampere, китайской Innosilicon пришлось разработать собственный аналог. Компания серьёзно поработала в вопросах амплитудно-импульсной модуляции (PAM4), в итоге добившись от чипов эффективной частоты в 19 ГГц, как и у памяти Micron. Однако недостатком решения Innoslicon является более узкая шина памяти, что в конечном итоге отрицательно сказывается на её максимальной пропускной способности. Её порог составляет 304 Гбайт/с - что-то среднее между возможностями памяти видеокарт Radeon RX 6700XT и Radeon RX 6600XT.

На изображении выше представлена видеокарта Innosilicon на базе чипа Fantasy One Type A. Это начальный сегмент графических ускорителей на данном GPU. Она обладает меньшим объёмом видеопамяти, чем двухвентиляторная модель (на изображениях ниже), однако более подобные характеристики новинок производитель не указал.

Были представлены и более мощные видеокарты серии Type B. У модели с тремя вентиляторами используется сразу два графических процессора Fantasy One, объединённые шиной, получившей название Innolink. Компания заявляет для ускорителя производительность до 10 Тфлопс в операциях одинарной точности и скорость заполнения (fillrate) до 320 Гпикс/с. Это сопоставимо с GeForce RTX 2080.

По словам производителя, мощности новинки хватит для одновременной передачи до 32 потоков видео с разрешением 1080p и 60 кадрах в секунду или до 64 потоков видео в разрешении 720p с 30 кадрами в секунду.

Эта карта сможет предложить до 32 Гбайт видеопамяти GDDR6(X), с поддержкой шины 128 бит на каждый GPU. Видеокарта имеет поддержку интерфейса PCI 4.0 x16. Также новинка вышла в версии с пассивным охлаждением, которая предназначена для использования в серверных стойках с мощными корпусными вентиляторами.

Все представленные видеокарты поддерживают различные графические API, включая OpenGL, OpenGL ES, OpenCL, Vulkan и DirectX. Наиболее интересным является поддержка последнего стандарта, однако компания не указывает, какую именно версию DirectX поддерживают её ускорители.

Китайские новостные СМИ сообщают, что производительность видеокарт демонстрировалась в том числе и в синтетическом игровом тесте Unigine Heaven OpenGL. К сожалению, ни один из источников не опубликовал фотографии с результатами тестов.

На мероприятии Innosilicon также сообщила, что уже ведёт разработку графических процессоров семейств Fantasy 2 и Fantasy 3. Их представят в следующем году. Для их выпуска китайская компания планирует использовать 5-нм техпроцесс производства. Какой техпроцесс используется для только что представленных видеокарт производитель не сообщил.

На диаграмме в центре видно, что в составе графического процессора Fantasy One используются 9 графических ядер

Imagination и Innosilicon объявили о сотрудничестве в октябре прошлого года. Imagination подтвердила, что она лицензировала свою графическую архитектуру BXT китайскому производителю.

Процессоры Imagination, согласно её презентации, смогут обеспечить до 6 Тфлопс производительности в операциях одинарной точности, что чуть выше показателя чипа Fantasy One от Innosilicon.